Trả thù đồng nghiệp, giáo viên mầm non hạ độc cháo của trẻ

Vừa qua, một giáo viên trường mầm non vì thù hận với đồng nghiệp mà bỏ độc Nitrite vào cháo của trẻ đã gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc. Vụ việc diễn ra ở tỉnh Hà Nam.

Theo điều tra của phóng viên, một vị phụ huynh cho hay, khoảng 10h sáng ngày 27/3 anh nhận được điện thoại của chủ nhiệm trường mầm non. Con gái anh 4 tuổi sau khi ăn cháo bát bảo lúc 9h thì có hiện tượng nôn ọe không dứt. Anh vội tới trường xem thì thấy con gái đã hôn mê bất tỉnh. Các bé khác cũng có hiện tượng tương tự nên phụ huynh ào ào kéo tới.



“Cháo bát bảo là bữa ăn phụ lúc 9 giờ, chúng tôi nấu chung cho các lớp. Các cháu lớp lớn, lớp bé ăn đều không làm sao, các cháu còn nói cháo ngọt, chỉ có các cháu lớp nhỡ là nói cháo đắng. Hiện phần lớn các cháu đã được đưa tới bệnh viện Nhân dân 2 để kiểm tra" - đại diện trường mầm non cho biết.

Theo thông tin từ các báo đầu ngành cho biết, trường mầm non Manh Manh là trường mầm non tư thục nằm ở ngoại ô thành phố Tiêu Tác. Trường chỉ có 3 lớp là lớp lớn, lớp nhỡ và lớp bé, tổng cộng khoảng 50 học sinh mầm non theo học.

Các cháu bé được điều trị trong bệnh viện. Theo nguồn tin thu được từ phía cảnh sát thành phố, sáng ngày 27/3, một giáo viên trong trường đã bỏ muối nitrite vào cháo bát bảo của học sinh lớp nhỡ (muối nitrite là một loại chất phụ gia, độc tính khá mạnh, hàm lượng đưa vào cơ thể một lần cao nhất không quá 0.3gram, nếu vượt quá sẽ bị ngộ độc, thậm chí tử vong).



Hiện tại, giáo viên này đã bị bắt giữ. Tổng cộng 23 bé lớp nhỡ đã được đưa tới bệnh viện điều trị, hầu hết sau khi kiểm tra đã được xuất viện.

Thông tin ban đầu cho biết, do có mâu thuẫn cá nhân với một đồng nghiệp trong trường, giáo viên này đã sử dụng thủ đoạn hạ độc trong cháo của học sinh để trả thù. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Hiện trường mầm non đã bị niêm phong, toàn bộ học sinh được thuyên chuyển tới các trường mầm non khác tiếp tục học.

Sự việc làm dấy lên nỗi lo sợ và ám ảnh của các phụ huynh có con nhỏ học mầm non.