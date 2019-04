Nhìn lại loạt sự kiện khiến cả thế giới chấn động trong tháng 3

Theo thông cáo của hãng Ethiopian Airlines, ngày 10/3, chiếc máy bay mang số hiệu ET 302, khởi hành từ sân bay quốc tế Bole ở Addis Ababa (Ethiopia) lúc 8h38 (giờ địa phương) với điểm đến là Nairobi, thủ đô của Kenya, đã rơi xuống thị trấn Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia khoảng 62 km về phía nam. (Nguồn ảnh: Reuters) Toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn cùng 149 hành khách thuộc 33 quốc tịch đều thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Ethiopia. Trong tháng 3/2019, người dân Venezuela khốn khổ khi lâm vào tình cảnh thiếu điện, nước trầm trọng. Trong đó, nhiều khu vực ở nước này trải qua 3 đợt mất điện diện rộng kéo dài. Người dân địa phương tập trung gần một xe hàng bán đồ ăn đường phố dưới ánh đèn le lói ở thủ đô Caracas, Venezuela. Vụ xả súng ở New Zealand xảy ra tại hai thánh đường Hồi giáo của thành phố Christchurch, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương hôm 15/3. Đây là một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất từng xảy ra New Zealand. Aktar đau lòng vì mất chồng trong vụ xả súng ở Christchurch. Những người ủng hộ phe đối lập đụng độ với cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ở thủ đô Caracas ngày 9/3. Trận lốc xoáy Idai kinh hoàng trong tháng 3/2019 đã khiến hơn 700 người ở khu vực phía đông nam của Châu Phi thiệt mạng. Tính đến ngày 24/3, số người chết vì trận bão này được xác nhận là 417 người tại Mozambique, 259 người ở Zimbabwe và 56 người ở Malawi. Hàng triệu người dân ở Mozambique, Zimbabwe và Malawi cần viện trợ nhân đạo giữa lúc giới chức lo ngại dịch tả và sốt rét có thể bùng phát tại khu vực Châu Phi này. Cuộc biểu tình của phe Áo vàng tiếp diễn tại thủ đô Paris, Pháp, trong tháng 3/2019. Các nhân viên y tế mang theo quốc kỳ tham gia cuộc tuần hành kêu gọi Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika từ chức ở thủ đô Algiers ngày 19/3. Một khu nhà bị phá huỷ trong sau trận vòi rồng ở Beauregard, bang Alabama, ngày 4/3. Khói lửa bốc lên trong đợt không kích của Israel nhằm vào thành phố Gaza ngày 25/3. Ngày 23/3, lực lượng SDF tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ Baghouz, thành trì cuối cùng của nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở phía Đông Syria, và hoàn toàn loại bỏ nhóm thánh chiến này. Mời độc giả xem thêm video về vụ xả súng ở New Zealand (Nguồn: VTC Now)

