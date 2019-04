Toàn văn bài phát biểu của Nhật Hoàng khi thoái vị

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đọc tuyên bố về việc thoái vị của Nhật Hoàng trước khi Nhật hoàng Akihito đọc diễn văn đáp từ. Buổi lễ đơn giản chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 phút và kết thúc khi Nhật hoàng Akihito được đưa ra khỏi phòng khách cùng Hoàng hậu và những người tùy tùng của mình.

Nhật hoàng Akihito đọc tuyên bố thoái vị.

Tối nay, Nhật hoàng sẽ chính thức chấm dứt triều đại Heisei của mình khi trao lại ba báu vật thiêng liêng thường được biết tới là "Tam chủng thần khí". Ba báu vật này bao gồm một thanh gươm Kusanagi no Tsurugi, một chiếc giương Yata no Kagami và viên ngọc Yasakani no Magatama. Sau khi Nhật hoàng trao trả lại các báu vật này, triều đại Heisei của ông sẽ kết thúc vào đúng khoảnh khắc nửa đêm nay - ngày 30/4/2019.

Toàn văn bài phát biểu của Nhật hoàng Akihito khi thoái vị Ngày hôm nay, tôi kết thúc nhiệm vụ của mình với tư cách một Nhật hoàng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bài tuyên bố mà Thủ tướng Shinzo Abe [đã vừa] nói thay cho người dân Nhật Bản. Kể từ khi lên ngôi 30 năm trước, tôi đã thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách Nhật hoàng và ý thức sâu sắc về sự tin tưởng và tôn trọng mà mọi người [dân Nhật Bản] dành cho tôi, tôi thấy mình thật may mắn để có được [sự tôn trọng] đó. Tôi xin chân thành cảm ơn những người đã chấp thuận và ủng hộ tôi trong vai trò là một biểu tượng của đất nước. Tôi và Hoàng hậu cũng rất mong muốn triều đại Reiwa - sẽ bắt đầu vào ngày mai sẽ ổn định và hiệu quả. Tôi cầu nguyện với cả trái tim mình, vì hòa bình, hạnh phúc cho tất cả mọi người dân Nhật Bản và trên toàn thế giới. Thái tử Naruhito sẽ lên ngôi trong một buổi lễ ngắn gọn và tối giản tương tự như buổi lễ thoái vị của cha mình vừa diễn ra. Triều đại mới của Thái tử Naruhito có tên là Lệnh Hòa (Reiwa).