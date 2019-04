Hành trình 85 năm đi cùng nước Nhật của Nhật hoàng Akihito

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko vẫy chào từ ban công Cung điện vào ngày đầu Năm mới, 2/1/2019. Ảnh: AP Hoàng hậu Nagako bế Thái tử Akihito mới 1 tuổi vào năm 1935. Ảnh: Kyodo/AP Cậu bé Akihito đến trường tiểu học Gakushuin vào năm 1940. Ảnh: AFP/Getty Images Akihito cùng mẹ và em trai Yashi (sau này được biết đến với tên Hoàng tử Hitachi) ở Tokyo năm 1948. Ảnh: Getty Images Akihito và Michiko Shoda, người sau này trở thành vợ ông, tại Câu lạc bộ quần vợt Tokyo Lawn ở Tokyo ngày 6/12/1958. Ảnh: Kyodo/Reuters Chân dung Thái tử Akihito và Công nương Michiko tại sân bay quốc tế Tokyo vào tháng 3/1959. Ảnh: AP Hoàng tử Akihito và vợ thực hiện nghi lễ tại đền Shinto bên trong Hoàng cung vào tháng 4/1959, vài ngày trước đám cưới. Ảnh: AP Cỗ xe ngựa hoàng gia chở cô dâu chú rể trong lễ cưới. Ảnh: AP Hai vợ chồng Thái tử đi chơi công viên Disneyland ở California, Mỹ năm 1960. Ảnh: AP Thăm tượng đài Lincoln ở Thủ đô Washington D.C vào tháng 9/1960. Ảnh: AP Thái tử ném quả bóng đầu tiên bắt đầu trận đấu giữa đội New York Yankees và Boston Red Sox ở New York, ngày 2/10/1960. Ảnh: AP Thái tử và Công nương trong chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 9/1960. Ảnh: AFP/Getty Images Gia đình Akihito đã trải qua chuyến đi dài một tháng tới Iran, Ethiopia, Ấn Độ, Nepal trước khi trở về Cung điện Togu ở Tokyo in 1960. Nghiêng mình tưởng nhớ các nạn nhân trong trận chiến Okinawa, thời Thế chiến thứ 2 tại Cung Tưởng niệm Hoà bình Himeyuri ở Itoman, tháng 7/1975. Ảnh: Kyodo/Reuters Tân Nhật hoàng gặp gỡ các phóng viên trong và ngoài nước trong buổi họp báo tại Hoàng cung vào ngày 4/8/1989, tức vài tháng sau cái chết của Nhật hoàng Hirohito. Một cuộc họp báo được phát trên truyền hình quốc gia từ Hoàng cung ở Tokyo. Ảnh: AP Nhật hoàng trên đường thăm ngôi đền Ise vào tháng 11/1990. Ảnh: AFP Ông cam kết gìn giữ Hiến pháp Nhật Bản vào 12/11/1990. Ảnh: Reuters Các thành viên Hoàng gia trong bữa tiệc mùa thu ở Cung điện Akasaka tháng 10/1997. Ảnh: AP Nhật hoàng Akihito gieo thóc trong sân Hoàng cung ngày 8/4/1998. Ảnh: AP Ông được Nữ hoàng Anh Elizabeth II tiếp đón tại Điện Buckingham ở London ngày 26/5/1998. Ảnh: AP Nhật hoàng và Hoàng hậu thăm hỏi nạn nhân vụ động đất-sóng thần 11/3/2011 tại một trung tâm trú ẩn. Ảnh: Reuters Người đứng đầu Hoàng gia cho cá ăn ở vườn Hoàng cung. Ảnh: Reuters Người dân theo dõi bài phát biểu thông báo ý định thoái vị của Nhật hoàng vào ngày 8/8/2016 Hoàng gia trong tiệc mùa xuân ở Cung điện Akasaka vào ngày 25/4/2018. Ảnh: AP Nhật hoàng và Hoàng hậu chào đón khách dự tiệc mùa thu ở Cung Akasaka, Tokyo ngày 9/11/2018. Ảnh: AP Gặp gỡ các cháu mẫu giáo khi thăm Kodomonokuni (Miền đất thiếu nhi) trong dịp kỷ niệm 60 ngày cưới tại Yokohama, ngày 12/4/2019.

