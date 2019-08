Thủ lĩnh IS có thể bị thương rất nặng

Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo, được cho là bị thương nặng đến mức đe dọa tính mạng, trong một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện.

Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi bị thương nặng trong đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện hồi tháng 3, Guardian dẫn một nguồn tin có liên hệ với nhóm khủng bố cho biết. Al-Baghdadi lúc đầu bị thương rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn đã dần bình phục. Al-Baghdadi vẫn chưa thể chỉ huy IS hàng ngày.

Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh lực lượng Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: AP. Việc al-Baghdadi bị thương và có thể chết khiến các thủ lĩnh IS cấp cao phải tổ chức họp khẩn cấp để tìm ra lãnh đạo mới. Hai quan chức, gồm một nhà ngoại giao phương Tây và một cố vấn người Iraq, đều xác nhận đợt không kích diễn ra vào ngày 18/3 tại quận al-Baaj, Nineveh, gần biên giới với Syria. Nhà ngoại giao phương Tây cho biết đợt không kích khi đó nhằm vào đoàn gồm 3 xe được cho là chở các thủ lĩnh IS địa phương ở giữa làng Umm al-Rous và al-Qaraan. Nhà chức trách không biết al-Baghdadi có mặt trong đoàn xe này. "Đúng, hắn bị thương ở gần làng Umm al-Rous, al-Baaj, vào ngày 18/3 khi đi cùng một nhóm phiến quân", Hisham al-Hashimi, quan chức Iraq cố vấn cho Baghdad về vấn đề IS, nói. Vị trí quận al-Baaj. Đồ họa: Google Maps. Al-Baghdadi được cho là dành phần lớn thời gian ở al-Baaj, cách Mosul, thành phố lớn của Iraq mà IS chiếm hồi mùa hè năm ngoái, hơn 320 km về phía tây.



"Hắn chọn al-Baaj vì biết từ cuộc chiến lần trước, người Mỹ không mở rộng hoạt động quân sự tới nơi này", một nguồn tin bí mật về hoạt động của al-Baghdadi nói. "Kể từ năm 2003 (quân đội Mỹ) hiếm khi hiện diện tại al-Baaj".

Abu Bakr al-Baghdadi sinh năm 1971 tại Iraq, tham gia lực lượng nổi dậy năm 2003 sau khi chính quyền tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ. Đến năm 2010, al-Baghdadi trở thành thủ lĩnh của IS và biến nó từ một chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda thành lực lượng độc lập, hùng mạnh.

Al-Baghdadi còn là một kẻ lập chiến lược sắc sảo, gây quỹ hiệu quả và một kẻ sát nhân tàn nhẫn. Mỹ từng treo thưởng 10 triệu USD cho người lấy được đầu tên này. Thông tin al-Baghdadi bị thương từng xuất hiện hai lần vào tháng 11 và 12 năm ngoái nhưng không được xác thực.