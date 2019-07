IS trỗi dậy, âm mưu làm tê liệt nền kinh tế Syria?

(Kiến Thức) - Phiến quân IS đang tăng cường những cuộc tấn công nhằm vào các nguồn lực kinh tế của Syria trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với các lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn từ Mỹ và Phương Tây.

Hãng Fars (Iran) dẫn một nguồn tin quân sự của Quân đội Syria cho biết, trong hai tháng qua, phiến quân IS liên tục tiến hành những cuộc tấn công phá hoại các tuyến đường sắt và đường bộ cùng một đoàn tàu chở dầu của chính phủ Damascus ở tỉnh Homs.



"Động thái của nhóm khủng bố IS nhằm giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Syria, giữa lúc phương Tây và Mỹ đang áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với Damascus, bao gồm cả lệnh cấm vận dầu mỏ", nguồn tin cho hay.

Phiến quân IS âm mưu làm tê liệt nền kinh tế của Syria. Ảnh: FNA.

Cũng theo nguồn tin này, Syria sẵn sàng mở lại cửa khẩu chiến lược Bu Kamal-al-Qaem ở biên giới với Iraq và lực lượng chính phủ đã củng cố các căn cứ quân sự gần đường cao tốc quốc tế ở miền trung Syria nhằm đảm bảo an ninh dọc tuyến đường quan trọng này.

Trong diễn biến liên quan, truyền thông người Kurd trước đó cho biết, các tay súng IS đang hiện diện tại những khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở Aleppo (Syria) dưới "vỏ bọc" là nhóm phiến quân được Ankara hậu thuẫn.

Mời độc giả xem thêm video về một cuộc giao tranh giữa Quân đội Syria và phiến quân IS ở Đông Homs (Nguồn: AMN)

Nguồn tin cho rằng khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở Bắc Aleppo đã biến thành vùng an toàn cho những kẻ khủng bố IS.

Trang tin tức Hawar dẫn nguồn tin địa phương nói thêm các chiến binh IS được đào tạo bài bản đang được Thổ Nhĩ Kỳ đưa tới Afrin trong khi Ankara chuẩn bị triển khai trang thiết bị quân sự tới khu vực biên giới với Syria để tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd ở Đông Bắc Syria.