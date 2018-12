Ông Obama bất ngờ mặc đồ ông già Noel thăm bệnh viện nhi

Trong chuyến thăm của mình, ông Obama đã trao quà cho nhóm bệnh nhi từ 4 tuổi trở lên trong phòng chơi của bệnh viện. Cựu tổng thống đã tặng các em nhỏ bộ đồ chơi xếp hình, bộ ôtô đồ chơi, ôtô điều khiển từ xa, sơn móng tay lấp lánh và nhiều món quà khác.

Cựu tổng thống Obama tới thăm bệnh viện nhi hôm 19/12 ở Washington D.C.. Ảnh: Chuck Kennedy.

"Vào một thời điểm bận rộn như vậy trong năm, khi không ai muốn ở trong bệnh viện, tình cảm nồng ấm của ông ấy đã nâng đỡ tinh thần của những đứa trẻ, cha mẹ chúng và các nhân viên trong bệnh viện", Washington Post dẫn lời Kurt Newman, giám đốc điều hành và chủ tịch của Hệ thống Y tế Quốc gia Trẻ em.

"Ông già Noel" Obama cũng đến các phòng bệnh để thăm từng bệnh nhân và bố mẹ các em. Trước khi rời đi, Obama cảm ơn các nhân viên đã làm việc trong những ngày nghỉ và ghi lại một tin nhắn video để phát trên hệ thống truyền hình nội bộ của bệnh viện cho những người mà ông chưa thể đến thăm.

Ông Obama chụp ảnh với một bệnh nhi ở Washington, Mỹ. Ảnh: Chuck Kennedy.

Chỉ một số ít nhân viên của Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia biết rằng cựu tổng thống Mỹ sẽ tới nhưng tin tức đã lan truyền nhanh chóng trong chuyến thăm 90 phút. Khi Obama bước ra cửa, đám đông đã tập trung tại một trạm dưỡng lão gần đó.