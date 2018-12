Các quan chức Mỹ nào rời khỏi Nhà Trắng trong năm 2018?

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke là quan chức cấp cao mới nhất sẽ rời khỏi Nhà Trắng trong năm 2018. Ngày 15/12 vừa qua, Tổng thống Trump thông báo ông Ryan sẽ từ nhiệm vào cuối năm nay. (Nguồn ảnh: Reuters). Trước đó, ngày 8/12, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly cho biết, ông sẽ rời khỏi chức vụ này vào cuối năm. Sáng 15/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên trang Twitter Mick Mulvaney, người đang giữ chức giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách, sẽ trở thành quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng mới. Ngày 7/11, Tổng thống Trump đã sa thải Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions. Ông Sessions trở thành bộ trưởng đầu tiên bị cách chức trong cuộc cải tổ nội các dự kiến của Tổng thống Trump sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ 6/11. Ngày 9/10, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley bất ngờ tuyên bố từ chức và rời khỏi vị trí này vào cuối năm 2018. Ông Don McGahn, một cố vấn Nhà Trắng, cũng rời khỏi Tổng thống Trump trong năm nay. Ngày 19/6, Nhà Trắng thông báo Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin, người đóng vai trò quan trọng trong công tác tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử ở Singapore hồi tháng 6/2018 và cũng là một cố vấn của Tổng thống Trump, đã đệ đơn từ chức. Hồi tháng 4/2018, Cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Trump, ông Tom Bossert, đã từ chức. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. Master là một trong quan chức Mỹ nữa rời khỏi Tổng thống Trump năm 2018. Ngày 13/3, Tổng thống Trump bất ngờ đưa ra thông báo cách chức Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã sa thải John McEntee – trợ lý riêng của ông chủ Nhà Trắng “vì những lý do an ninh không xác định” hồi tháng 3/2018. Ngày 6/3/2018, Cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng Gary Cohn cũng đã đưa ra quyết định từ chức với nguyên nhân được cho là do có lập trường phản đối chính sách thuế nhập khẩu của ông Trump. Nữ Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Hope Hicks từ chức hồi tháng 2/2018. Ngày 16/3, ông Andrew McCabe, từng là Phó Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ - nhân vật quyền lực thứ 2 của FBI, bị sa thải vì “có nhiều hành vi sai trái”. Mời độc giả xem thêm video về Tổng thống Trump và phu nhân Melania (Nguồn ảnh: Daily Mail)

