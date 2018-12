Chiêm ngưỡng những cây thông Noel độc lạ nhất thế giới

Cây thông Noel được thắp sáng lung linh tại một góc ở thủ đô Tallinn của Estonia. (Ảnh: The Discoverer) Một người đàn ông trong trang phục ông già Noel trang trí cho cây thông cao gần 60 m ở thành phố Krasnoyarsk, Nga. (Ảnh: Reuters) Ước tính mỗi năm có khoảng 125 triệu du khách kéo về tòa nhà chọc trời Rockefeller Center (New York, Mỹ) để chiêm ngưỡng cây thông Rockefelle cao 22 m, nặng 12 tấn nổi tiếng. Cây thông 72 tuổi được trang hoàng với 50.000 bóng đèn LED sẽ được thắp sáng tới ngày 7/1. Công ty vàng Pro Aurum ở Munich, Đức tạo ra cây thông Noel đặc biệt trị giá xấp xỉ 60 tỷ đồng từ 2018 đồng xu vàng. (Ảnh: Homecrux) Cây thông Noel được thắp sáng giữa khu chợ Giáng sinh truyền thống tại quảng trường Old Town, Cộng hòa Czech. (Ảnh: Reuters) Cây thông nổi cao 72 m ở Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: Odyssey) Cây thông làm từ giấy độc đáo trong cửa hàng bách hóa Galeries Lafayette, Paris, Pháp. (Ảnh: Odyssey) Hàng trăm cây thông ở Gubbio, Italy được gắn đèn tạo thành một cây thông khổng lồ. (Ảnh: Odyssey)

