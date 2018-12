Nga phỏng đoán lý do Mỹ "dừng cuộc chơi" ở Syria

Phát biểu với báo giới ngày 28/12 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Jordan Ayman Safadi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ muốn chuyển giao trách nhiệm tại Syria cho các đối tác trong liên minh trên thực địa bởi tại đây còn có các quân nhân đến từ Pháp, Anh và Đức vốn được triển khai không hợp pháp tại Syria, cũng như lực lượng không quân thuộc liên minh.

Ông nhận định rằng sau khi rút quân khỏi Syria, Mỹ cũng có thể muốn các đồng minh trong khu vực tiếp nhận gánh nặng tài chính liên quan tới sứ mệnh của họ ở chiến trường này.

Binh sĩ Mỹ được triển khai tại làng Yalanli, ngoại ô thành phố Manbij, Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng, tuyên bố của Mỹ cần được xác thực bằng các bước đi cụ thể, đồng thời bày tỏ hy vọng nhận được lời giải thích từ Washington thông qua các kênh hiện có, cũng như mong muốn Mỹ xác nhận mục tiêu cuối cùng của toàn bộ hành động tiêu diệt khủng bố ở Syria là nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn chương trình Today của Đài Phát thanh BBC cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã chỉ trích quyết định của Mỹ rút quân khỏi Syria.

Theo Ngoại trưởng Hunt, cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria đã đạt được tiến bộ đáng kể, nhưng chưa hoàn tất. Mặc dù các phần tử khủng bố IS đã mất quyền kiểm soát đối với hầu hết các vùng lãnh thổ mà chúng chiếm đóng, song IS vẫn chiếm giữ một số vùng lãnh thổ và do vậy vẫn có một số nguy cơ thực sự. Người đứng đầu ngành ngoại giao Anh cho rằng các nước phải tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác.

Trước đó, ngày 19/12, Tổng thống Trump thông báo quyết định rút quân khỏi Syria với lý do đã hoàn thành sứ mệnh đánh bại IS tại quốc gia Trung Đông này. Thông báo này của nhà lãnh đạo Mỹ đã khiến các nước đồng minh của Mỹ trong đó có Anh và Pháp lo ngại. Hai nước này đã cảnh báo rằng cuộc chiến chống IS tại Syria chưa kết thúc.