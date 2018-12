Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria

Binh sỹ Mỹ được triển khai tại làng Yalanli, ngoại ô thành phố Manbij, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khi tới thăm các binh sỹ Mỹ đồn trú tại Căn cứ không quân Al-asad ở Iraq, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ đã chiến đấu ở các nước khác vì chính những nước đó quá lâu và "Mỹ không thể tiếp tục là cảnh sát của thế giới."



Tổng thống Trump cũng cho biết ông chưa có kế hoạch rút binh sỹ Mỹ khỏi Iraq. Hiện Mỹ có 5.200 binh sỹ đồn trú tại Iraq. Theo ông Trump, sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria, Iraq có thể được sử dụng làm căn cứ để tiến hành các vụ tấn công IS nếu cần thiết.

Ông nhấn mạnh Mỹ có thể tấn công IS “rất nhanh và mạnh” đến mức nhóm khủng bố này "không biết điều gì đã xảy ra."

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump thông báo quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria sau 4 năm tham gia cuộc chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.

Quyết định của Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản đối của nhiều quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis - người đã đệ đơn từ chức ngay sau đó.

Tổng thống Trump cho biết ông không vội vàng bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới và quyền Bộ trưởng Patrick Shanahan "có thể sẽ đảm nhận cương vị này trong thời gian dài."

Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/12 đã hoan nghênh việc Mỹ quyết định rút quân khỏi Syria, song Moskva vẫn còn nhiều hoài nghi liên quan đến kế hoạch này.

Phát biểu tại một buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: “Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của quyết định này. Chúng tôi đánh giá đây là động thái góp phần vào một giải pháp toàn diện cho tình hình hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi không hiểu rõ hoàn toàn những lý do và động cơ dẫn đến động thái này của Mỹ."

Theo bà Zakharova, Washington không đưa ra thời gian cụ thể về hoạt động rút quân. Chính vì vậy, Moskva phải dựa vào thông tin từ giới truyền thông, trong đó cho rằng Mỹ có thể rút khỏi khu vực Đông Bắc Syria và vùng Al-Tanf ở phía Nam nước này trong vòng 2 đến 3 tháng.

Binh sỹ Mỹ được triển khai tại làng Yalanli, ngoại ô thành phố Manbij, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khi tới thăm các binh sỹ Mỹ đồn trú tại Căn cứ không quân Al-asad ở Iraq, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ đã chiến đấu ở các nước khác vì chính những nước đó quá lâu và "Mỹ không thể tiếp tục là cảnh sát của thế giới."



Tổng thống Trump cũng cho biết ông chưa có kế hoạch rút binh sỹ Mỹ khỏi Iraq. Hiện Mỹ có 5.200 binh sỹ đồn trú tại Iraq. Theo ông Trump, sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria, Iraq có thể được sử dụng làm căn cứ để tiến hành các vụ tấn công IS nếu cần thiết.

Ông nhấn mạnh Mỹ có thể tấn công IS “rất nhanh và mạnh” đến mức nhóm khủng bố này "không biết điều gì đã xảy ra."

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump thông báo quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria sau 4 năm tham gia cuộc chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.

Quyết định của Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản đối của nhiều quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis - người đã đệ đơn từ chức ngay sau đó.

Tổng thống Trump cho biết ông không vội vàng bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới và quyền Bộ trưởng Patrick Shanahan "có thể sẽ đảm nhận cương vị này trong thời gian dài."

Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/12 đã hoan nghênh việc Mỹ quyết định rút quân khỏi Syria, song Moskva vẫn còn nhiều hoài nghi liên quan đến kế hoạch này.

Phát biểu tại một buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: “Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của quyết định này. Chúng tôi đánh giá đây là động thái góp phần vào một giải pháp toàn diện cho tình hình hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi không hiểu rõ hoàn toàn những lý do và động cơ dẫn đến động thái này của Mỹ."

Theo bà Zakharova, Washington không đưa ra thời gian cụ thể về hoạt động rút quân. Chính vì vậy, Moskva phải dựa vào thông tin từ giới truyền thông, trong đó cho rằng Mỹ có thể rút khỏi khu vực Đông Bắc Syria và vùng Al-Tanf ở phía Nam nước này trong vòng 2 đến 3 tháng.