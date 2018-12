Kỳ lạ cuộc sống ở thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Theo Insider dẫn báo cáo của Eco Experts cho biết, thủ đô Cairo là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Ảnh: BI. Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, chỉ số PM10 ở Cairo đứng thứ hai trên thế giới. Ảnh: BI. “Ô nhiễm không khí đe doạ tất cả chúng ta, đặc biệt là những người dân nghèo”, Tedros Adhanom Ghebreyesus, một quan chức WHO, cho hay. Ảnh: BI. Trên các con đường ở thành phố Cairo đầy xe cộ xả khói bụi vào không khí. Mỗi con phố dường như đều có công trường và các toà nhà đang được cải tạo hoặc xây dựng. Ảnh: Arab News. Tại thủ đô Cairo, bạn cảm thấy lúc nào cũng như đang ở trong công trường. Ảnh: enterprise.press. Không chỉ ô nhiễm không khí mà tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở thủ đô Cairo cũng thật kinh khủng. Nghiên cứu của Eco Expert chỉ ra rằng Cairo là thành phố ồn ào thứ ba trên thế giới, sau Quảng Châu của Trung Quốc và New Delhi của Ấn Độ. Ảnh: Pinterest. Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Ai Cập cho biết, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở Cairo khiến người ta cảm thấy như ở trong nhà máy cả ngày. Ngay cả lúc 3 giờ sáng, tiếng còi xe cũng kêu liên hồi. Ảnh: THX. Các nhà nghiên cứu và giới khoa học vẫn đang tìm hiểu tác động của ô nhiễm đối với con người. Theo WHO, tình trạng ô nhiễm liên quan đến các bệnh như hen suyễn, ung thư phổi, bệnh tim, đột quỵ... Ảnh: Internet. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn nghi ngờ rằng ô nhiễm có liên quan đến béo phì, mất ngủ, trầm cảm cũng như ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và sinh sản. Ảnh: Youtube. Chính phủ Ai Cập đã bác bỏ báo cáo của Eco Experts ngay sau khi nó được công bố, đồng thời chỉ trích phương pháp nghiên cứu của họ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tình trạng ô nhiễm tại thủ đô Cairo của nước này. Ảnh: VT. Đầu năm 2018, chính quyền Ai Cập đã công bố kế hoạch giảm mức ô nhiễm không khí xuống một nửa vào năm 2023, và bắt đầu sáng kiến trồng 1 triệu cây ăn quả tại các không gian công cộng trên khắp cả nước. Ảnh: ES. Mời độc giả xem thêm video: TP. HCM lọt top 50 thành phố đẹp nhất thế giới (Nguồn: VTC1)

