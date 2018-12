Nga không tin Mỹ sẽ từ bỏ “miếng bánh” ở Syria

Nhận định trên cũng được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đồng tình trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik hôm 25/12 vừa qua, khi ông này được hỏi về việc Mỹ rút quân khỏi Syria. Thứ trưởng Nga còn chỉ ra điểm sơ hở của người Mỹ, khi mạnh miệng dừng các hoạt động quân sự ở Syria.

Theo Thứ trưởng Ryabkov, dù tuyên bô rút quân thế nhưng các kênh đối thoại quân sự nhằm tránh xung đột và xử lý tình huống bất ngờ nói chung tại Syria giữa Nga và Mỹ vẫn chưa kết thúc. Và vì Mỹ chưa thực sự dừng các hoạt động quân sự tại Syria do đó họ vẫn cần tới một kênh liên lạc khẩn cấp với Nga.

Dù tuyên bố rút quân nhưng cuộc chiến của Mỹ tại Syria vẫn sẽ tiếp tục bằng cách này hay cách khác phục vụ cho chiến lược lâu dài của Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: Sputnik.

Trong khi đó chiến thắng mà Mỹ tuyên bố đạt được ở Syria gần như chưa có gì đảm bảo, bởi tàn quân IS vẫn hoạt động mạnh ở một số khu vực phía Đông Syria, trong khi đó trên cuộc chiến chống khủng bố IS hiện tại gần như chỉ còn Quân đội Syria và Không quân Nga. Bản thân lực lượng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) dẫn đầu bởi người Kurd do Mỹ dựng lên ở miền Bắc Syria thì tập trung vào mục tiêu mở rộng các vùng kiểm soát ở hơn là tiêu diệt hoàn toàn phiến quân IS.

Việc Mỹ có rút quân khỏi Syria hay không còn chịu tác động lớn từ một số quốc gia đồng minh, trong đó có Israel, bởi Tel Aviv cần Washington ở Syria trong nỗ lực ngăn cản sự bành trường của các lực lượng vũ trang thân Iran tại đây. Ở một khía cạnh khác Mỹ cũng đang tìm cách “làm lành” với Thổ Nhĩ Kỳ sau nhiều bất đồng về vấn đề người Kurd.