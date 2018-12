Toàn cảnh thế giới chìm trong khói lửa và biểu tình năm 2018

Một trong những cuộc biểu tình dữ dội trên thế giới trong năm 2018 xảy ra ở nước Pháp. Thủ đô Paris và nhiều thành phố của nước này chìm trong khói lửa và bạo loạn vài tuần qua do cuộc biểu tình của phong trào Áo vàng nhằm phản đối kế hoạch tăng thuế nhiên liệu của chính phủ. (Nguồn ảnh: Reuters) Được biết, mặc dù Chính phủ Pháp đã thông báo hoãn tăng thuế nhiên liệu cùng một số biện pháp nhượng bộ nhưng điều đó vẫn chưa thể dập tắt cơn giận dữ của những người thuộc phong trào biểu tình "Áo vàng". Họ đề nghị chính phủ hạ mức thuế, tăng mức lương tối thiểu và trợ cấp hưu trí tốt hơn. Trong bài phát biểu tối 10/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhận trách nhiệm về những gì xảy ra tại Pháp trong những ngày qua, đồng thời đưa ra một loạt biện pháp nhằm trấn an những người biểu tình “Áo vàng”. Năm 2018 cũng chứng kiến hàng loạt cuộc biểu tình tại nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ảnh: Người biểu tình Iraq đốt toà nhà lãnh sự quán Iran tại Basra, Iraq, ngày 7/9/2018. Chiếc ô tô bị đốt cháy khi đụng độ xảy ra trong cuộc tuần hành ngày Quốc tế Lao động ở thủ đô Paris, Pháp, ngày 1/5/2018. Cựu Tổng thống Manuel Zelaya được các trợ lý hỗ trợ giữa làn hơi cay mù mịt trong cuộc biểu tình phản đối cuộc bầu cử lại của Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez ở Tegucigalpa, Honduras, ngày 12/1/2018. Emma Gonzalez, một sinh viên may mắn sống sót trong vụ xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman ở Parkland, bang Florida (Mỹ), bật khóc khi phát biểu trong một cuộc tuần hành kêu gọi kiểm soát súng đạn ngày 24/3/2018. Binh sĩ Israel bắn lựu đạn hơi cay về phía người biểu tình Palestine trong cuộc đụng độ tại khu vực phía nam Dải Gaza ngày 27/4/2018. Người biểu tình đốt lốp xe trong cuộc biểu tình phản đối cắt điện ở Klipspruit Soweto, Johannesburg, Nam Phi, ngày 4/7/2018. Những người biểu tình đeo mặt nạ phòng độc trong cuộc tuần hành nhân kỷ niệm 10 năm vụ cảnh sát Hy Lạp bắn chết nam sinh 15 tuổi ở Alexandros Grigoropoulos ở thủ đô Athens, ngày 6/12/2018. Đông đảo công nhân tham gia cuộc biểu tình liên quan đến việc làm ở New York, Mỹ, ngày 1/11/2018. Một nghệ sĩ tham gia cuộc biểu tình phản đối việc tư nhân hoá nguồn nước ở San Salvador, El Salvador, ngày 5/7/2018. Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động trong cuộc biểu tình bên ngoài toà nhà quốc hội nhằm phản đối kế hoạch cải cách của chính phủ ở thủ đô Athens, Hy Lạp, ngày 12/1. Một người biểu tình cầm súng cối tự chế ngồi trên ô tô trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega ở Nindiri, Nicaragua, ngày 5/1/2018. Các tài xế taxi đình công, tổ chức một cuộc biểu tình phản đối tình trạng cạnh tranh không công bằng ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 25/7. Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Pháp (Nguồn: Ruptly)

