Ngạc nhiên cuộc sống ở thị trấn “cực bắc” của thế giới

Theo Insider, thị trấn Longyearbyen nằm trên quần đảo Svalbard của Na Uy, cách Bắc Cực khoảng 1.046 km. Đây là một trong những khu định cư có người ở xa xôi nhất hành tinh. (Nguồn ảnh: Insider) Để tới được thị trấn cực bắc của thế giới này, mọi người sẽ phải mất khoảng 3 tiếng đi máy bay từ Oslo, Na Uy. Thị trấn Longyearbyen hiện là nơi sinh sống của khoảng 2.100 cư dân. Vào đầu thế kỷ 20, Longyearbyen “biến thành” thị trấn khai thác than, mặc dù vậy hoạt động khai thác sau đó đã bị chấm dứt tại nơi này. Thị trấn Longyearbyen trở thành một điểm đến thu hút du khách ưa mạo hiểm và các nhà nghiên cứu. Căn hầm hạt giống toàn cầu Svalbard Global Seed Vault (ảnh) được xây dựng gần Longyearbyen. Ngân hàng hạt giống Svalbard Global Seed Vault này được đào sâu hơn 100 mét bên trong một ngọn núi và là nơi lưu giữ hơn 1 triệu loại hạt giống khác nhau. Bên trong hầm chứa hạt giống gần Longyearbyen. Mặc dù hiếm khi nhìn thấy gấu bắc cực xuất hiện nhưng người dân và du khách vẫn được khuyến cáo mang theo súng khi ra ngoài thị trấn để đảm bảo an toàn nếu bị gấu tấn công. Người dân ở thị trấn Longyearbyen cũng phải cảnh giác trước thảm hoạ thiên nhiên có thể xảy ra. Năm 2015, một vụ lở tuyết đã phá huỷ nhiều toà nhà và khiến một người trong thị trấn thiệt mạng. Mặc dù trong thị trấn đặc biệt này có một nghĩa trang nhỏ nhưng việc chôn cất người quá cố ở đây bị cấm từ những năm 1950. Nơi này cũng thiếu những cơ sở điều trị cho người mắc bệnh nặng hoặc cơ sở chăm sóc cho phụ nữ mang thai. Nếu sắp sinh, tốt nhất là bạn nên vào đất liền. Được biết, 2.100 cư dân định cư trong thị trấn Longyearbyen này đến từ gần 50 quốc gia khác nhau. Học sinh ở đây không chỉ học các môn văn hoá, mà còn học cách sinh tồn trong tự nhiên như cách tồn tại trong mùa đông, cách tìm được nơi an toàn để cắm trại hay đối phó với vụ lở tuyết như thế nào,... Có một trường đại học ở thị trấn Longyearbyen. Khoảng 300 sinh viên của trường sẽ không phải đóng bất cứ khoản học phí nào. Đặc biết, tất cả sinh viên ở đây sẽ phải học cách sử dụng súng. Thị trấn Longyearbyen được cho là một trong những địa điểm lý tưởng nhất trên thế giới để ngắm hiện tượng cực quang. Mời độc giả xem thêm video: Sự hồi sinh của thị trấn "ma" ở Mỹ (Nguồn: VTC1)

