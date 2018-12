Đàm phán Brexit vẫn “bế tắc”, dân Anh biểu tình

Ngày 10/12, Thủ tướng May thông báo hoãn một cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 11/12 tại Quốc hội về thỏa thuận Brexit mà bà đã ký với Liên minh Châu Âu (EU). Bà May thừa nhận dự thảo thỏa thuận “ly hôn” ký hồi tháng trước này đối mặt với khả năng bị các thành viên trong Hạ viện bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu. (Nguồn ảnh: Reuters) Thủ tướng May cho biết bà sẽ để đàm phán thêm với EU cũng như tìm kiếm sự đảm bảo hơn nữa về một điều khoản hỗ trợ gây tranh cãi liên quan đến Bắc Ireland. Trong khi đó, nhiều người dân Anh tiếp tục đổ ra đường để biểu tình phản đối Brexit. Những người biểu tình phản đối Brexit tranh cãi với nhóm người ủng hộ việc Anh rời EU bên ngoài toà nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London ngày 10/12. Một người phản đối Brexit tham gia cuộc tuần hành bên ngoài toà nhà Quốc hội Anh ngày 10/12. Đoàn người phản đối việc Anh rời khỏi EU tuần hành trên đường phố London ngày 4/12. Được biết, dự thảo thoả thuận Brexit của Thủ tướng Anh trước đó đã vấp phải sự phản đối của nhiều quan chức chính phủ nước này. Tính đến 10h30 ngày 15/11 (giờ địa phương), liên tiếp 4 bộ trưởng, thứ trưởng của Chính phủ Anh đã nộp đơn từ chức với lý do họ không đồng tình với dự thảo thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May. Những người biểu tình phản đối Brexit chặn một con đường bên ngoài toà nhà Quốc hội Anh ở London ngày 10/12. Người biểu tình phản đối việc Anh rời khỏi EU tập trung bên ngoài toà nhà Quốc hội ngày 10/12. Một sinh viên biểu tình phản đối Brexit đứng bên ngoài toà nhà Stormont ở Belfast, Bắc Ireland, ngày 7/12. Một người phản đối Brexit tham gia cuộc biểu tình bên ngoài toà nhà Quốc hội ở thủ đô London ngày 10/12. Mời độc giả xem thêm video: Thị trường quốc tế trong tình trạng hỗn loạn vì Brexit (Nguồn: VTC14)

