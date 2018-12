Giữa căng thẳng với Nga, Ukraine bắt đầu tuyển quân dự bị

Theo Sputnik dẫn thông báo trên Facebook của cơ quan báo chí Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Quốc gia Ukraine ngày 3/12 cho biết, Ukraine bắt đầu tuyển quân dự bị cho các các đơn vị chiến đấu nước này.



“Giai đoạn đầu của việc tuyển quân dự bị cho các đơn vị chiến đấu sẽ kéo dài 20 ngày. Đồng thời, Ukraine cũng có kế hoạch gọi nhập ngũ ở tỉnh Kherson và Zaporizhia trong khoảng 10 ngày”, cơ quan này thông báo.

Một binh sĩ Ukraine đứng gác trên tàu tại cảng Mariupol, Biển Azov, ngày 3/12/2018. Ảnh: AP.