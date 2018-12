Cuộc sống trên hòn đảo sắp biến mất ở Ấn Độ

Theo The Week, hòn đảo Ghoramara rộng 4,6 km2 ở Ấn Độ đang có nguy cơ biết mất do thực trạng nước biển dâng bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu và đất bị xói mòn. Ảnh: The Week. Được biết, chỉ trong gần 2 thập kỷ, diện tích của hòn đảo này đã giảm đi một nửa. Dân số trên đảo cũng giảm từ 7.000 người xuống còn 4.800 trong thập kỷ qua. Cư dân sinh sống trên đảo Ghoramara đang khẩn cầu chính phủ giúp họ di dời. Ảnh: Một bé gái chơi đùa trên bãi biển ở đảo Ghoramara ngày 23/10/2018. Ảnh: Sputnik. “Nếu một trận sóng thần hay lốc xoáy lớn tấn công hòn đảo, cuộc sống của chúng tôi coi như là kết thúc”, tờ Thời báo Kinh tế dẫn lời cư dân Sanjib Sagar. Ảnh: Sputnik. Được biết, hầu hết người dân trên đảo Ghoramara là nông dân. Những trận lũ lụt thường xuyên đã phá hủy không chỉ nhà cửa mà còn các nông trại nơi họ phụ thuộc để kiếm sống. Ảnh: Sputnik. Nhiều cư dân chia sẻ họ sẵn sàng rời khỏi hòn đảo này, nhưng còn băn khoăn vì chi phí đi lại và bắt đầu một cuộc sống mới ở đất liền rất tốn kém. Ảnh: Sputnik. “Nếu chính phủ hỗ trợ, chúng tôi sẽ rời đi”, Reuters dẫn lời Sheikh Aftab Uddin, một cư dân đảo Ghoramara, chia sẻ. Theo Sheikh, một nửa dân số trên đảo đang chuẩn bị di dời, nhưng ông nhấn mạnh rằng họ sẽ cần chính phủ hỗ trợ nhà ở. Ảnh: Sputnik. Một bé trai bắt cá trong lúc thủy triều dâng cao trên đảo Ghoramara ngày 8/9/2018. Ông Sheikh Aftab Uddin, 66 tuổi, và vợ, Mamta Bibi, 50 tuổi, ngồi trước ngôi nhà mới xây bằng bùn đất của họ trên đảo Ghoramara ngày 19/8. Được biết, ngôi nhà cũ của họ đã bị thủy triều cuốn trôi. Purnima Shaw, 27 tuổi, vẽ một bức tranh trên nền nhà trong dịp lễ hội Laxmi Puja trên đảo Ghoramara ngày 24/10/2018. Ảnh: Sputnik. Những người đàn ông Hồi giáo dòng Shiite tham gia nghi lễ trong cuộc diễu hành Muharram trên đảo ngày 22/9/2018. Ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem thêm video: Ghé thăm ngôi làng ở "tận cùng Trái đất" (Nguồn: VTC14)

