Giáo viên khiêu vũ quay clip dạy nhảy trên cầu và cái kết thảm

Thông tin trên mạng cho biết: “Thật quá đáng tiếc, cô gái này mới ngoài 20 tuổi. Cô ấy vừa hoàn thành một đoạn clip trên cầu và thật không may lại bị chết đuối khi xuống cầu rửa chân”.



Cô giáo họ Bành vừa hoàn thành một đoạn clip trên cầu và không may lại bị chết đuối khi xuống cầu rửa chân. Trong đoạn clip, một cô gái trẻ đang đi chân trần nhảy múa rất vui vẻ. Theo tìm hiểu, nơi cô gái đứng nhảy là cầu Mạn Thủy trên sông Thành Châu, huyện Tuyên Hán, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thời gian xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 2/5. Một người quen của nạn nhân cho hay, cô gái họ Bành là giáo viên dạy nhảy của một phòng tập thể thao tại địa phương. Con trai của người này là học sinh của cô giáo họ Bành.



Theo tìm hiểu, cô gái trẻ này trước đây đã đăng 59 clip dạy nhảy lên mạng. Clip mới nhất được lan truyền rộng rãi với 2.753 lượt like và 660 bình luận, vượt xa so với những clip thông thường trước đó. Nhiều cư dân mạng đã để lại lời nhắn dưới đoạn clip này bày tỏ sự hối tiếc về cái chết của cô gái trẻ và chúc cô an nghỉ.

Phóng viên đã gọi điện cho phòng tập thể thao mà cô gái trẻ hợp tác mở và làm giáo viên để xác minh sự việc. Người hợp tác cùng cô giáo họ Bành cho hay là bản thân cũng không hề biết tin này do hai người không liên hệ với nhau trong đợt nghỉ lễ. Chỉ sau khi người này gọi điện hỏi người nhà nạn nhân thì mới biết đó là sự thật. Người nhà cô giáo họ Bành đã xác nhận đây quả thực là một tai nạn”.