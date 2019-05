Mỹ lần đầu bắt giữ tàu Triều Tiên

Mỹ lần đầu tiên bắt giữ một tàu chở hàng của Triều Tiên với cáo buộc vận chuyển than bất hợp pháp, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hiệp Quốc, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố hôm 9/5.

Theo hãng tin Reuters, con tàu có tên là Wise Honest mang cờ Triều Tiên, từng bị Indonesia bắt giữ lần đầu tiên vào tháng 4-2018. Đây là một hành động tịch thu tài sản dân sự bất thường của Washington, con tàu hiện đang tiếp cận lãnh hải của Mỹ hướng về Samoa thuộc nước này, giới chức cơ quan trên cho biết.



Thông báo bắt tàu được đưa ra sau khi Triều Tiên thử nghiệm tên lửa tầm ngắn lần thứ hai hôm 9-5 trong vòng chưa đầy một tuần thể hiện sự phản đối rõ ràng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối lời kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt tại hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội hồi tháng Hai.

Tuy nhiên, giới chức của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thời điểm bắt giữ tàu vào hôm 9-5 không liên quan đến các vụ phóng tên lửa vì Mỹ đã đệ đơn bắt giữ đối với con tàu này từ tháng 7-2018.

Ông Geoffrey Berman, một luật sư của quận phía Nam New York, cho biết: “không có mối liên hệ nào với các hoạt động gần đây của Triều Tiên. Mỹ đã theo đuổi việc bắt giữ tàu trong nhiều tháng trước”.

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay, tàu Wise Honest đã được sử dụng bởi Công ty Vận tải Songi của Triều Tiên bị cho là đã giao dịch tổng cộng hơn 750.000 USD với các tổ chức tài chính Mỹ nhằm cải thiện, mua thiết bị và chi phí dịch vụ cho tàu liên quan đến lô hàng than đá tháng 3-2018, điều đó vi phạm luật pháp nước này.

Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên kể từ năm 2006 trong nỗ lực gây sức ép lên các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng, cấm xuất khẩu bao gồm than, sắt, chì, dệt may và hải sản, đồng thời đóng cửa nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế .

Tuy nhiên, các giám sát viên về trừng phạt của LHQ đã báo cáo với Hội đồng Bảo an vào tháng 3 rằng Bình Nhưỡng tiếp tục thách thức các biện pháp này thông qua sự gia tăng mạnh việc giao dịch trái phép các sản phẩm dầu mỏ và than đá.

Tàu Wise Honest cũng được sử dụng để cung cấp máy móc hạng nặng cho Triều Tiên, là tàu vận chuyển lớn thứ hai của Bình Nhưỡng.

Theo các giám sát viên lệnh trừng phạt của LHQ, tàu Wise Honest đã vận chuyển 25.500 tấn than khi bị Indonesia giam giữ vào tháng 4-2018. Báo cáo tháng 3 của LHQ ước tính rằng giá trị của hàng hóa than tàu là khoảng 3 triệu USD.

Thêm vào đó, các giám sát viên cho biết Indonesia đã báo cáo con tàu đã được đăng ký quốc tịch của Sierra Leone và Triều Tiên và họ đã tìm thấy “các chứng từ vận chuyển hàng hóa và giấy phép rời bến từ một tàu chở hàng của Nga có ý định thực hiện chuyển hàng theo biện pháp STS (tàu sang tàu)” ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Đông Kalimantan của Indonesia.

Đáp lại các cáo buộc trên, Nga đã nhiều lần phủ nhận việc vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên.