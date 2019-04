Bộ Tư pháp Mỹ công bố báo cáo kết quả điều tra của ông Robert Mueller

Ngày 18/4, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã chuyển tới Quốc hội bản báo cáo điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Báo cáo cho biết, sau khi cựu Giám đốc FBI James Comey tiết lộ cuộc điều tra chiến dịch tranh cử của ông Trump với Quốc hội, Tổng thống đã liên tục đề nghị cố vấn Nhà Trắng Donald McGahn can thiệp vào Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, báo cáo khẳng định cuộc điều tra "đã không xác định được rằng Tổng thống đã đề nghị hoặc chỉ đạo các lãnh đạo cơ quan tình báo phải ngừng hay can thiệp vào cuộc điều tra về Nga (can thiệp bầu cử) của FBI".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh, trái) và Công tố viên đặc biệt Robert Mueller (ảnh, phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo cũng cho biết, Tổng thống Trump đã "vài lần" đề cập vụ điều tra về Nga với Giám đốc Tình báo Quốc gia Daniel Coats nhưng ông Coats đã trả lời rằng công việc của ông không liên quan đến cuộc điều tra này.

Phản ứng về kết quả điều tra nói trên, ông Trump tuyên bố "Tôi đang có một ngày tốt lành" và khẳng định báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller cho thấy ông "không câu kết, không cản trở". Tổng thống Mỹ cũng gọi cuộc điều tra kéo dài 2 năm về khả năng chiến dịch tranh cử của ông có thông đồng với các đặc vụ của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống 2016 là "trò lừa... không bao giờ nên xảy ra một lần nữa với vị tổng thống khác".