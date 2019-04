Hiện trường lật xe buýt kinh hoàng, hàng chục du khách thiệt mạng

Theo Daily Mail, vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng xảy ra tại khu vực gần thị trấn Canico, đảo Madeira, Bồ Đào Nha, vào chiều ngày 17/4 (giờ địa phương). Ảnh: Daily Mail. Khi đó, chiếc xe buýt chở 55 hành khách và một hướng dẫn viên du lịch đang trên đường tới Funchal thì bị lật trên một con đường dốc hẹp gần thị trấn Canico. Ảnh: EPA. Truyền thông địa phương đưa tin, tài xế đã mất lái ở khúc cua khiến xe lao ra khỏi đường và đâm vào một mái nhà. Ảnh: AP. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng y tế và ít nhất 14 xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường để đưa những người gặp nạn đi cấp cứu. Ảnh: EPA. Hãng thông tấn Lusa cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 29 người thiệt mạng đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong vụ tai nạn. Ảnh: RTP. Filipe Sousa, Thị trưởng Santa Cruz, cho biết trong số những người thiệt mạng có 12 nam giới và 17 phụ nữ, và đa số họ là du khách Đức. Lái xe và hướng dẫn viên du lịch nằm trong số những người bị thương. Ảnh: RTP. Hiện, giới chức đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng này. Ảnh: Twitter. Chính quyền Madeira tuyên bố sẽ để tang 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Ảnh: EPA. Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao. Ảnh: The Sun. Lực lượng cứu hộ đưa các du khách do khỏi chiếc xe buýt bị lật. Ảnh: The Sun. Chiếc xe chở khách du lịch bị hư hại nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: The Sun. Một du khách bị thương được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: The Sun. Những mảnh kính vỡ vương vãi trên đường tại khu vực chiếc xe chở khách gặp nạn ở Bồ Đào Nha. Ảnh: The Sun. Mời độc giả xem thêm video về vụ tai nạn xe buýt ở Bồ Đào Nha (Nguồn: Youtube)

