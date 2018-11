Bé trai 10 tuổi hoảng sợ đến báo cảnh sát vì bị giật balo

Hôm 19/11 vừa qua, một bé trai 10 tuổi đã hốt hoảng chạy đến đồn cảnh sát tại thị trấn Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc để báo án. Bé trai tên Tiểu Lượng, là học sinh một trường tiểu học tại địa phương cho biết, vào buổi sáng đang trên đường đến trường, bỗng có một ông chú đội nón bảo hiểm màu xanh lá, đeo khẩu trang màu xanh lá đến tiếp cận em rồi đưa đến một khu vực vắng vẻ sau đó giật balo của em đem vứt đi.



Tiểu Lượng hoảng hốt đến đồn cảnh sát cho biết cậu bé đã bị ông chú lạ mặt giật mất balo. Tiểu Lượng trông có vẻ rất hoảng sợ và nói không có balo cậu bé không thể nào đến lớp được. Sau khi tiếp nhận thông tin, các nhân viên cảnh sát đã liên lạc với gia đình Tiểu Lượng đồng thời quyết định điều tra làm rõ.



Vì lời khai của Tiểu Lượng khá lộn xộn và cảnh sát cũng không tìm ra được động cơ vứt balo của gã đàn ông lạ mặt trong câu chuyện của cậu bé nên họ cảm thấy trong vụ việc này hẳn phải có khúc mắc đâu đó. Theo lời kể của Tiểu Lượng, cuối cùng cảnh sát và gia đình đã tìm được chiếc balo của em bị bỏ trong một vũng bùn trên đường cậu bé đi học. Kiểm tra balo thì toàn bộ sách vở đã bị ướt hết nhưng không bị mất đi thứ gì.

Cả đồn cảnh sát nháo nhào đi tìm, phát hiện chiếc balo bị vứt dưới một vũng bùn.

Đội cảnh sát tại địa phương cho biết họ quyết định sẽ làm rõ đến cùng sự việc bởi "bảo vệ an toàn cho các em học sinh nhỏ là điều mà họ đặt lên hàng đầu". Lần theo các camera theo dõi từ khu vực nhà của Tiểu Lượng đến trường học, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra rằng trong suốt quá trình đó, chiếc balo vẫn luôn được cậu học sinh đeo trên người, cũng không hề có sự xuất hiện của ông chú đội nón bảo hiểm xanh và đeo khẩu trang xanh như lời cậu bé nói.

Camera theo dõi trên đường cho thấy Tiểu Lượng vẫn luôn đeo chiếc balo sau lưng.

Mãi đến khi được bố mẹ và các nhân viên cảnh sát động viên, hỏi han, cậu học sinh tinh ranh mới khai thật toàn bộ câu chuyện đều do cậu nghĩ ra và lý do em đem vứt balo của mình đi là vì em chưa làm bài tập về nhà. Lo sợ giáo viên sẽ mách bố mẹ khiến em gặp rắc rối, Tiểu Lượng đã quyết định tự đem vứt balo đi.

Cả đồn cảnh sát, gia đình cũng như giáo viên của Tiểu Lượng được một phen dở khóc dở cười chỉ vì một lời nói dối nhỏ của cậu bé. Thật may mắn là cậu học sinh vẫn an toàn và không hề có ông chú kỳ quặc nào có hành động đe dọa đến các em học sinh. Tuy vậy, Tiểu Lượng cho biết cậu bé vô cùng hối hận về việc làm của mình và sau chuyện này, chắc chắn cậu học sinh không thể tránh khỏi rắc rối thật sự do chính mình gây ra.