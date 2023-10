Anh nông dân có con trâu "khủng", ra giá 34 tỷ đồng

Vừa qua, trong một cuộc thi "trâu khổng lồ Phitsanulok" tổ chức lần thứ 6 ở Thái Lan, một chú trâu nước màu đen đến từ trang trại tại Phitsanulok, giành ngôi hạng nhất. Được biết, muốn tham gia cuộc thi có "1-0-2" này mỗi con trâu phải đạt trọng lượng ít nhất 1 tấn.

Lý do con trâu nước này đứng đầu bảng là do cân nặng "khủng" lên đến 1,4 tấn. Chú trâu tên Petch Lamkhong, có vẻ ngoài vượt trội hơn hẳn so với đối thủ cùng tham dự.

Hình ảnh con trâu nước nặng 1,4 tấn ở Thái Lan được rao bán với mức giá "khủng" lên tới 50 triệu baht (hơn 34 tỷ đồng), khiến nhiều người tò mò.

Chia sẻ về chú trâu thuộc top có giá đắt thế giới, ông Sombat, chủ trang trại sở hữu con trâu nước cho biết, ông mua Petch Lamkhong từ một trang trại ở tỉnh Bueng Kan, phía đông bắc Thái Lan từ giữa năm 2022 với giá 7 triệu baht (gần 5 tỷ đồng).

Sau một thời gian dài chăm sóc cẩn thận, con trâu liên tục tham gia các cuộc thi "sắc đẹp" và giành những giải thưởng nhất định.

Đáng chú ý là một trong những con trâu được chú ý nhất cuộc thi, ông Sombat "ra giá" cho Petch Lamkhong lên tới 50 triệu baht (hơn 34 tỷ đồng) nếu muốn sở hữu. Theo đó nếu mức giá này được bán thành công sẽ biến nó trở thành con trâu nước đắt giá nhất Thái Lan.

Đưa ra mứa giá đắt đỏ này và hy vọng "thuận buồn xuôi gió", người nông dân Thái Lan cho biết, nếu ai trả mức giá thấp hơn, ông nhất định sẽ không bán mà giữ lại. Nếu không "sang tay" được cho chủ mới lần này, trong thời gian tới, ông dự kiến đưa "con vật cưng" đi thi thố liên tục ở nhiều cuộc thi khác để đạt được ước vọng.

Mặc dù con trâu có giá thuộc top đắt đỏ trên thế giới nhưng đây không phải lần đầu dư luận Thái Lan xôn xao trước mức giá "cao ngất ngưởng" của những con trâu nước. Vào tháng 3/2022, một con trâu bạch tạng xuất hiện trong lễ hội trâu Uthai Thani lần thứ 10 ở đông bắc nước này được bán với giá 2,5 triệu baht (1,7 tỷ đồng), theo báo Dân Trí.

Một con trâu khác giá cũng thuộc top đắt nhất thế giới.

Trước đó cũng tại Ấn Độ, một con trâu có tên Bheem nặng 1,5 tấn từng được trả giá 240 triệu Rupee (hơn 68 tỷ đồng), nhưng người chủ từ chối chuyển nhượng.