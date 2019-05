Nghiên cứu sốc: MH370 bị cướp và tên không tặc vẫn còn sống

Tuyên bố mới cho rằng MH370 bị 3 tên không tặc khống chế.

Theo tuyên bố mới trong một cuốn sách về MH370, một trong số những tên không tặc được cho là đã tiếp quản chuyến bay MH370 có thể vẫn còn sống sau 5 năm sau khi máy bay mất tích.

Chuyên gia hàng không của CNN Jeff Wise tin rằng "Nga đã ra lệnh cho vụ không tặc của chuyến bay Malaysia Airlines vào ngày 8/3/2014".

Nhà báo khoa học tuyên bố, việc khởi động lại dữ liệu vệ tinh (SDU) vào lúc 18h25 cho thấy ai đó đã can thiệp vào nó, để đánh lạc hướng các nhà điều tra về nơi ở của MH370.

Và trong cuốn sách mới của mình, "The Take of MH370", ông Wise tuyên bố ông đã xác định được ba người có khả năng thực hiện cuộc tấn công.

Ông Wise, một phi công tư nhân, nói với Daily Star Online: "Đối với tôi, mấu chốt vụ án là bản khởi động lại lúc 18h25 của SDU. Nó rất khó để đưa ra một lời giải thích cho sự biến mất."

Ông nói thêm: "Việc các cơ quan có trách nhiệm tìm kiếm từ chối công khai thừa nhận vấn đề là vô cùng thất vọng. Điểm mấu chốt là MH370 được thực hiện bởi những người cực kỳ có năng lực muốn làm cho một chiếc máy bay biến mất và thành công - điều này đúng ngay cả khi lý thuyết của tôi sai. Việc tìm kiếm MH370 được thực hiện bởi những người được cho là kém năng lực hơn nhưng với bất kỳ tỷ lệ nào cũng không thể tránh khỏi.

Phản hồi chung từ công chúng là," Chà, họ đã cố gắng hết sức . Tôi không nghĩ rằng họ đã làm hết sức mình, vì họ hoàn toàn bỏ qua một vấn đề rất lớn ở cốt lõi của cuộc điều tra, đó là họ hoàn toàn không biết dữ liệu đến từ đâu mà họ dựa trên tìm kiếm của họ, theo nghĩa rằng họ không thể giải thích việc khởi động lại SDU lúc 18h25 dẫn đến việc tạo ra tất cả dữ liệu Inmarsat. "

Lập trường chính thức từ các nhà điều tra là máy bay MH370 mất liên lạc sau 38 phút, với các hệ thống liên lạc của nó ngừng hoạt động.

Sau đó, họ kết luận, sử dụng dữ liệu Inmarsat, rằng nó đã rơi xuống Ấn Độ Dương phía tây Australia sau khi hết nhiên liệu.

Nhưng máy bay không được tìm thấy ở đó, khiến ông Wise tin rằng SDU đã bị can thiệp để giả mạo rằng nó đang di chuyển về phía nam khi nó thực sự đi về phía bắc.

Để can thiệp vào SDU, ông Wise tuyên bố ai đó có khả năng truy cập vào máy bay hatch E / E, khoang điện tử của Boeing 777-200.

Sau đó, ông tin rằng oxy đã bị cắt giảm một cách nguy hiểm cho hành khách trước khi bộ 3 không tặc khống chế máy bay tới Kazakhstan.

Nhưng động cơ vụ việc sẽ là gì?

Ông Wise lập luận rằng âm mưu được cho là do "Nga thực hiện nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của giới truyền thông khỏi sự sáp nhập Crimea".

Tuy nhiên, thực tế đã phản bác lại lập luận này của ông Wise, là ba mảnh vỡ "chắc chắn" từ MH370 đã bị cuốn trôi ở Ấn Độ Dương kể từ khi nó biến mất.

Điều này hỗ trợ cho đánh giá thông thường rằng MH370 đã rơi xuống biển, với phi công được coi là thủ phạm có khả năng nhất.

Nhưng ông Wise tuyên bố trong cuốn sách của mình những mảnh vỡ có thể đã được Nga ‘dàn dựng’ sau khi có được chiếc máy bay.

Ông nói rằng có một sự chênh lệch giữa tuổi của sinh vật biển được tìm thấy trên các mảnh vỡ nơi trôi dạt trên đảo Reunion, và thời gian nó sẽ ở trên biển.

Ông Wise đã phỏng vấn một loạt các chuyên gia hàng hải, những người đồng ý rằng các sinh vật được tìm thấy trên đó dường như chưa đầy sáu tháng tuổi, trong đó có một người đưa ra ước tính của họ ở "giữa hai tuần và vài tháng".

Điều này đánh dấu sự chênh lệch về thời gian so với 15 tháng khi nó được tìm thấy trên biển.

Tuy nhiên, khi Daily Star Online đưa những tuyên bố này cho Jason Hall-Spencer, giáo sư sinh vật biển tại Đại học Plymouth, ông nói rằng:

"Tôi đã mong đợi, nếu nó ở dưới nước lâu như vậy, nó sẽ có nhiều sinh vật biển hơn trên đó. Nhưng có thể có một cái gì đó đã xảy ra với các mảnh vỡ.

Ví dụ, nếu nó bị cuốn vào một cửa sông, nước ngọt sẽ giết chết mọi thứ trên đó. "

Cuốn sách của ông Wise cũng xuất hiện sau khi Ghyslain Wattrelos, người đã mất vợ và hai con trên chuyến bay MH370 , tiết lộ năm ngoái rằng Gendarmerie Air Transport (GTA) đang điều tra một vụ hack tiềm năng hệ thống thông tin liên lạc của máy bay.

Ông Wattrelos cho biết cuộc thăm dò này xoay quanh một "thực thể thứ ba" bí ẩn.

Tuy nhiên, cuộc điều tra tập trung vào hai người, không phải ba, một trong số họ không phù hợp với hồ sơ được mô tả bởi Wise.

Daily Star Online đã tiếp cận Inmarsat, Malaysia Airlines, Chính phủ Malaysia và ATSB để bình luận.

Nga chưa phản hồi những cáo buộc chưa có căn cứ nói trên của ông Wiser.