Đại sứ Anh mong 39 nạn nhân người Việt sớm được trở về nhà

Sau khi cảnh sát xác nhận 39 nạn nhân trong container là người Việt, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của những người đã khuất, đồng thời cho rằng cần đảm bảo các nạn nhân được trở về quê nhà sớm nhất. Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward. Ảnh: Sputnik.

"Cảnh sát Essex và Cơ quan Điều tra Hoàng Gia vừa xác nhận tất cả 39 nạn nhân trong thảm kịch tại Essex là người Việt Nam. Mỗi nạn nhân đều có một gia đình và đến từ một cộng đồng tại Việt Nam. Vì vậy, đây là một sự việc đáng buồn đối với tất cả chúng ta", trích thông cáo của Đại sứ Gareth Ward tối 7/11.

"Thay mặt Vương quốc Anh, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của những người đã khuất. Bước tiếp theo cần làm là đảm bảo các nạn nhân được trở về nhà và nơi an nghỉ cuối cùng trong thời gian sớm nhất có thể", ông Anh Gareth Ward nói.

Mời độc giả xem video về vụ phát hiện 39 thi thể người nhập cư trong container ở Anh (Nguồn: Vietnam Plus)

Tối 7/11, Bộ Công an Việt Nam phát đi thông cáo báo chí về vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng trong container tại Anh . Sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20 giờ 00 ngày 7/11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container đều là người Việt Nam.

39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế.

Cũng trong tối 7/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng tại Anh.

“Thay mặt Chính phủ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những bậc ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cháu, người thân của các nạn nhân đã thiệt mạng tại nước Anh xa xôi”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn và nói rằng, đây không chỉ là nỗi đau thương vô hạn của gia đình người thiệt mạng mà cũng là nỗi đau chung của cả cộng đồng, của từng trái tim người Việt Nam và nhân dân thế giới.

Hiện, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng Vương quốc Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân; đồng thời, phối hợp với Cảnh sát Vương quốc Anh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.