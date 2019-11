Nhật ký đầy ám ảnh về 39 thi thể trong container vào Anh có người Việt

Khoảng 1h40 sáng ngày 23/10 (giờ Anh), cảnh sát Anh nhận được trình báo về việc phát hiện 39 thi thể trong xe container đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade, hạt Essex, cách thủ đô London khoảng 15 km về phía đông. Ảnh: Reuters. Ngày 24/10, cảnh sát Anh cho biết tất cả những người thiệt mạng là công dân Trung Quốc, gồm 31 nam và 8 nữ. Tuy nhiên, sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng cảnh sát Anh vẫn chưa xác nhận toàn bộ 39 người chết trên xe tải ở Essex là công dân Trung Quốc, có thể có người quốc tịch khác. Ảnh: AJ. Ngày 25/10, tổng cộng 4 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc. Trong đó, nghi phạm đầu tiên bị bắt là Maurice Robinson (ảnh), tài xế đã lái chiếc xe tải chứa thi thể 39 người trong thùng xe đông lạnh ở Essex. Ngoài ra, vợ chồng Thomas và Joanna Maher, đều 38 tuổi, bị bắt ở Warrington, phía tây bắc nước Anh, vì tình nghi tham gia mạng lưới đưa người di cư bất hợp pháp và ngộ sát. Ảnh: DE. Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh phối hợp với cảnh sát Anh để tìm hiểu thông tin liên quan. Ảnh: Metro. Ngày 26/10, cảnh sát bắt giữ nghi phạm thứ 5, Eamon Harrison, 23 tuổi. Theo giới chức Bỉ, nghi phạm thứ 5 này, được cho là đầu mối quan trọng trong cuộc điều tra, chính là tài xế chở 39 người di cư từ Pháp tới Bỉ, trước khi các nạn nhân xấu số được tìm thấy đã tử vong ở hạt Essex của Anh. Ảnh: BT. Cũng trong ngày 26/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh ra thông báo sẵn sàng bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân người Việt. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh thông tin người Việt tử vong trong container ở Anh. Ảnh: The Independent. Toàn bộ 39 thi thể đã được chuyển từ cảng Tilbury đến bệnh viện Broomfield ở thành phố Chelmsford, phía đông bắc London, trong ngày 26/10 để bắt đầu quá trình nhận dạng và xác định quốc tịch. Ảnh: Mirror. Ngày 28/10, tài xế Maurice Robinson, 25 tuổi đến từ Bắc Ireland, đã xuất hiện trước Tòa án sơ thẩm Chelmsford của Anh qua video trực tuyến. Tài xế này đối mặt với 43 cáo buộc, trong đó có ngộ sát, âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Nghi phạm sẽ xuất hiện trở lại tại tòa Old Bailey ở thủ đô London vào ngày 25/11. Ảnh: DR. Ngày 29/10, cảnh sát Essex phát lệnh truy nã hai anh em Ronan và Christopher Hughes - những đối tượng có thể nắm giữ thông tin liên quan đến vụ vận chuyển người dẫn đến cái chết thương tâm của 39 người di cư trong xe tải đông lạnh hôm 23/10. Ảnh: Sky. Ngày 1/11, tài xế Harrison đã bị đưa ra tòa án ở Dublin để đối mặt với 41 cáo buộc sau khi có lệnh bắt giữ của Châu Âu. Ảnh: Metro. Cùng ngày, cảnh sát hạt Essex thông báo có người Việt trong số 39 nạn nhân, nhưng chưa xác định danh tính cụ thể. Ảnh: BBC. Ngay sau khi có thông tin có thể có nạn nhân là người Việt Nam trong 39 người thiệt mạng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công An phối hợp xác định danh tính các nạn nhân theo đề xuất của phía Anh, đồng thời điều tra phát hiện các vụ việc, các đường dây tổ chức đưa người dân Việt Nam ra nước ngoài trái phép, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định. Ảnh: Hindu. Ngày 2-3/11, đoàn công tác Bộ Công an, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã sang Anh phối hợp với nhà chức trách nước sở tại để xử lý công việc liên quan. Ảnh: AJ. Theo Bộ Ngoại giao, ngày 4/11, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng có đã cuộc làm việc với đại diện Bộ Nội vụ Anh và cảnh sát hạt Essex. Thứ trưởng đề nghị các cơ quan chức năng hai bên nỗ lực hợp tác chặt chẽ, khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân trong thời gian sớm nhất, đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, chủ động chuẩn bị phương án để tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Ảnh: Vụ Thông tin Báo chí/Zing.vn. Chiều 5/11, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đoàn công tác của Việt Nam và Anh có thể sẽ công bố danh tính nạn nhân vụ 39 người thiệt mạng trong container ở Essex vào sáng 6/11. Thủ tướng cũng bày tỏ đây là sự việc đau lòng, gây bàng hoàng cho gia đình các nạn nhân, cho cộng đồng và từng trái tim người Việt. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời chia buồn đến thân nhân, gia đình các nạn nhân. Ảnh: VGP. Mời độc giả xem video về vụ 39 thi thể trong container ở Anh (Nguồn: VTC9)

