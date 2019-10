Lộ băng đảng sừng sỏ đứng sau thảm kịch 39 người chết trong container ở Anh?

Theo The Times, cảnh sát đang nghi ngờ một băng đảng xã hội đen tại Monaghan, Bắc Ireland, là nhóm tổ chức đường dây vượt biên trái phép dẫn tới thảm kịch 39 người chết trong thùng container ở Anh vài ngày trước. Ảnh: Star. Ban đầu, băng đảng "Đầu rắn" do người Trung Quốc điều hành bị nghi đứng đằng sau thảm kịch. Hiện cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra vụ án gây chấn động dư luận này. Ảnh: CNN. Liên quan đến vụ việc, cho đến nay, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó nghi phạm thứ 5 là một thanh niên 23 tuổi, bị cảnh sát Cộng hòa Ireland bắt giữ hôm 26/10 và được cho là "đầu mối điều tra quan trọng" của vụ án. Ảnh: Metro. "Đối tượng bị bắt giữ tại cảng Dublin ngày 26/10 là đầu mối quan trọng trong cuộc điều tra vụ 39 người chết trong xe tải đông lạnh ngày 23/10", trích tuyên bố của cảnh sát hạt Essex hôm 28/10. Ảnh: FPJ. Theo giới chức Bỉ, nghi phạm thứ 5 này chính là tài xế chở 39 người di cư từ Pháp tới Bỉ, trước khi các nạn nhân xấu số được tìm thấy đã tử vong ở hạt Essex của Anh. Ảnh: People. Nghi phạm đầu tiên bị bắt là Maurice Robinson (ảnh), tài xế đã lái chiếc xe tải chứa thi thể 39 người trong thùng xe đông lạnh ở Essex. Ảnh: DE. Được biết, cảnh sát Anh đã tiến hành truy tố đối với Maurice Robinson. Tài xế 25 tuổi này sẽ xuất hiện tại tòa sơ thẩm Chelmsford hôm 28/10 với các cáo buộc ngộ sát, âm mưu buôn người, âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Ảnh: HP. Ngày 25/10, cảnh sát Anh đã bắt giữ thêm hai nghi phạm liên quan đến vụ án là vợ chồng Thomas và Joanna Maher, đều 38 tuổi. Họ đã bị bắt ở Warrington, phía tây bắc nước Anh, vì tình nghi tham gia mạng lưới buôn người và ngộ sát. Ảnh: Daily Mail. Tờ Guardian đưa tin, vợ chồng Maher sở hữu xe tải đông lạnh mà nghi phạm Robinson điều khiển. Tuy nhiên, hai người này lại trả lời giới truyền thông rằng, họ đã bán chiếc xe trên 13 tháng trước cho một công ty ở hạt Monaghan. Ảnh: Metro. Ngày 27/10, Thomas và Joanna Maher tạm thời được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Họ được phóng thích cho tới khi phiên tòa diễn ra vào ngày 11/11. Ảnh: WAW. Nghi phạm thứ tư là một người đàn ông 46 tuổi đến từ Bắc Ireland, bị bắt giữ tại sân bay Stansted hôm 25/10 do liên quan tới hoạt động buôn người, và được cho là kẻ đứng sau vụ 31 nam giới và 8 phụ nữ chết trên xe đông lạnh ở Essex. Ảnh: NYD. Tuy nhiên, đối tượng này cũng được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh và sẽ chờ tới ngày ra tòa 13/11. Ảnh: FB. Mời độc giả xem video về vụ 39 thi thể người nhập cư được phát hiện trong container của một xe tải ở Anh (Nguồn: Vietnam Plus)

