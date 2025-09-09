Thấy gì từ việc Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân?

Ngày 8/9, Tập đoàn Vingroup cho biết đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp nhìn nhận, theo quy định của pháp luật, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm của mình trước những vấn đề của xã hội.
Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận cũng có giới hạn. Theo đó, việc bày tỏ quan điểm, thái độ của mình đối với các vấn đề xã hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm trái pháp luật đến lợi ích của Nhà nước hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
Những hành vi đưa thông tin lên không gian mạng phải tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng. Vì vậy những trường hợp bịa đặt, vu khống, xúc phạm hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, tùy vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điều 8, điều 16, điều 17, 18 của Luật An ninh mạng quy định những hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng. Trong đó, nghiêm cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật hoặc bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân hoặc uy tín của cơ quan tổ chức.
Do đó, trong trường hợp một doanh nghiệp Việt Nam phát hiện ra có những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu khống làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp mình thì hoàn toàn có quyền trình báo sự việc với cơ quan điều tra để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tùy vào nội dung thông tin mà có mức độ xử lý khác nhau. Trường hợp thứ nhất, những thông tin sai sự thật nhưng chưa nghiêm trọng sẽ yêu cầu người cung cấp, chia sẻ thông tin phải gỡ bỏ, đính chính thông tin sai sự thật đó. Nếu cố tình không gỡ bỏ, không đính chính, gây thiệt hại, doanh nghiệp có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, nếu không thỏa thuận được có quyền yêu cầu ra tòa.
Trường hợp những thông tin rõ ràng là bịa đặt, vu khống, làm ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động kinh doanh, doanh thu của doanh nghiệp và ảnh hưởng đời sống của cán bộ công nhân viên, thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội, trong trường hợp mức độ nghiêm trọng, có dấu hiệu tội lợi dụng quyền tự do dân chủ hoặc tội vu khống, đại diện của doanh nghiệp có quyền làm đơn trình báo đến cơ quan điều tra để được thụ lý, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
đưa thông tin sai sự thật có thể bị phạt đến 30 triệu đồng
Về trách nhiệm pháp lý, trong trường hợp đưa những thông tin bịa đặt, vu khống, sai sự thật lên không gian mạng, nếu chưa gây hậu quả, người thực hiện hành vi đó sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện với mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Trong trường hợp liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật đời tư, mức phạt có thể từ 20 đến 30 triệu đồng.
Trong trường hợp hành vi được xác định là vu khống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, hành vi được xác định lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân có chủ đích, gây hậu quả ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 BLHS.
Do vậy, trong trường hợp chia sẻ, đăng tải thông tin lên không gian mạng có liên quan đến uy tín của doanh nghiệp hoặc danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân cần hết sức thận trọng, cân nhắc.
68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn này trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube…
Các tài khoản mạng xã hội đưa thông tin tập đoàn sắp phá sản vì khoản nợ 800.000 tỷ đồng. Thực tế, theo báo cáo tài chính hợp nhất của Vingroup được đăng tải công khai trên trang website tập đoàn, tổng nợ vay của tập đoàn khoảng 283.000 tỷ đồng. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu là khoảng 1,8 lần - là chỉ số bình thường đối với các doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế và Việt Nam. Các khoản “phải trả” còn lại phần lớn là doanh thu nhận trả trước từ khách hàng hoặc đối tác và các khoản phải trả, phải thu khác phát sinh trong các hoạt động kinh doanh thông thường như bất cứ doanh nghiệp nào, và hoàn toàn phù hợp với quy mô tập đoàn.
Các đơn vị này cũng bôi xấu chất lượng, xuyên tạc nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của Vingroup. Hay những đối tượng cũng bịa đặt thông tin về cán bộ lãnh đạo tập đoàn này, đặc biệt là Chủ tịch tập đoàn Phạm Nhật Vượng, cũng như thông tin sai sự thật về việc người lao động của Vingroup nộp đơn xin nghỉ hàng loạt.
Đồng thời các đối tượng xuyên tạc vấn đề pháp lý đối với sản phẩm của Vingroup; bịa đặt về vấn đề chính trị và chính sách của Nhà nước nhằm dẫn dắt dư luận, ám chỉ có liên quan đến tập đoàn.
Các hành vi trên đã vi phạm quy định của Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật Hình sự năm 2015 và các quyền dân sự của tổ chức, cá nhân liên quan.
Vingroup cho biết đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền. Vingroup cũng gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.