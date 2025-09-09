Thấy gì từ việc Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân?

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được cho có hành vi đưa thông tin sai sự thật về Vingroup trên mạng Internet.

Ngày 8/9, Tập đoàn Vingroup cho biết đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup.

Bất động sản TPHCM (Ảnh minh họa)

quyền tự do ngôn luận cũng có giới hạn

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp nhìn nhận, theo quy định của pháp luật, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm của mình trước những vấn đề của xã hội.

Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận cũng có giới hạn. Theo đó, việc bày tỏ quan điểm, thái độ của mình đối với các vấn đề xã hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm trái pháp luật đến lợi ích của Nhà nước hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Những hành vi đưa thông tin lên không gian mạng phải tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng. Vì vậy những trường hợp bịa đặt, vu khống, xúc phạm hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, tùy vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 8, điều 16, điều 17, 18 của Luật An ninh mạng quy định những hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng. Trong đó, nghiêm cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật hoặc bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân hoặc uy tín của cơ quan tổ chức.

Do đó, trong trường hợp một doanh nghiệp Việt Nam phát hiện ra có những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu khống làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp mình thì hoàn toàn có quyền trình báo sự việc với cơ quan điều tra để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tùy vào nội dung thông tin mà có mức độ xử lý khác nhau. Trường hợp thứ nhất, những thông tin sai sự thật nhưng chưa nghiêm trọng sẽ yêu cầu người cung cấp, chia sẻ thông tin phải gỡ bỏ, đính chính thông tin sai sự thật đó. Nếu cố tình không gỡ bỏ, không đính chính, gây thiệt hại, doanh nghiệp có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, nếu không thỏa thuận được có quyền yêu cầu ra tòa.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp nêu góc nhìn pháp lý về vụ việc.



Trường hợp những thông tin rõ ràng là bịa đặt, vu khống, làm ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động kinh doanh, doanh thu của doanh nghiệp và ảnh hưởng đời sống của cán bộ công nhân viên, thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội, trong trường hợp mức độ nghiêm trọng, có dấu hiệu tội lợi dụng quyền tự do dân chủ hoặc tội vu khống, đại diện của doanh nghiệp có quyền làm đơn trình báo đến cơ quan điều tra để được thụ lý, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

đưa thông tin sai sự thật có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Về trách nhiệm pháp lý, trong trường hợp đưa những thông tin bịa đặt, vu khống, sai sự thật lên không gian mạng, nếu chưa gây hậu quả, người thực hiện hành vi đó sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện với mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Trong trường hợp liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật đời tư, mức phạt có thể từ 20 đến 30 triệu đồng.

Trong trường hợp hành vi được xác định là vu khống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, hành vi được xác định lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân có chủ đích, gây hậu quả ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 BLHS.

Do vậy, trong trường hợp chia sẻ, đăng tải thông tin lên không gian mạng có liên quan đến uy tín của doanh nghiệp hoặc danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân cần hết sức thận trọng, cân nhắc.