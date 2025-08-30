Hà Nội

Xử phạt người đàn ông thông tin sai sự thật trên Facebook

Một người đàn ông ở Hà Tĩnh vừa bị xử phạt vì đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh xuyên tạc, cắt ghép liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Hạo Nhiên

Ngày 30/8, Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp có hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ông H.V.Đ (SN 1971, trú tại xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh xuyên tạc, cắt ghép liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

68b26022d0fd7.jpg
Ông H.V.Đ làm việc với cơ quan Công an.

Hành vi này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, đồng thời tạo dư luận xấu trên không gian mạng.

Làm việc với cơ quan công an, ông Đ. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Kỳ Anh đã lập biên bản, xử phạt hành chính ông H.V.Đ số tiền 7,5 triệu đồng.

>>> Xem thêm video xử phạt nam thanh niên lái ô tô kéo xe tự chế.

(Nguồn: MXH)
Xử phạt người đàn ông đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng

H.Đ.V khai nhận, do hiểu biết còn hạn chế nên khi xem một số tin tức thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, đã chia sẻ lại trên tài khoản Facebook của mình.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nắm tình hình Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh, làm rõ 1 trường hợp H.Đ.V (trú tại xã Hưng Vũ, tỉnh Lạng Sơn) thường xuyên chia sẻ bài viết từ các Trang Facebook của các tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị liên quan đến các vấn đề chính trị, đời sống xã hội mà dư luận quan tâm; đáng chú ý còn có các bài viết xuyên tạc, hạ thấp danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

capture-2961.png
H.Đ.V tại cơ quan Công an.
Thông tin Chủ tịch phường ở Huế bị bắt cùng nhiều sổ đỏ là sai sự thật

Cơ quan chức năng TP Huế khẳng định, thông tin một Chủ tịch phường ở địa phương này bị bắt, thu giữ nhiều sổ đỏ và vàng là tin giả.

Ngày 26/8, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện kênh Tiktok PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG (tincapnhatmoinhat), đăng tải nội dung “bắt giữ ông Trần Văn Trung, một chủ tịch phường” thuộc TP Huế là tin giả, tin sai sự thật.

Trước đó, trên kênh Tiktok có tên "PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG" đăng tải nội dung: "Chiều hôm nay 25/8 cơ quan pháp luật và Bộ Công an tiến hành lệnh bắt và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Văn Trung - một chủ tịch phường trực thuộc TP Huế về hành vi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và nhận hối lộ..."

Xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về vỡ đê

Tại cơ quan Công an, P.T.M thừa nhận do không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin về vỡ đê tại Bắc Giang nên đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật.

Ngày 9/9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang phát hiện tài khoản facebook “M.G” đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về vỡ đê tại địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an huyện đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản facebook “M.G” là P.T.M, sinh năm 1992 có HKTT tại TDP Phố Mới, TT. Cao Thượng, huyện Tân Yên. Tại cơ quan Công an, P.T.M thừa nhận do bản thân không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin về vỡ đê tại tỉnh Bắc Giang nên đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật nêu trên.
Xu ly truong hop dang tai thong tin sai su that ve vo de

Nội dung bài viết của tài khoản facebook M.G 
Ngàn người hân hoan chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Ngàn người hân hoan chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Tới khuya ngày 29/8, tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hàng nghìn người đã ngồi kín vỉa hè, háo hức chờ đợi để xem buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng mai 30/8.