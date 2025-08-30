Xử phạt người đàn ông thông tin sai sự thật trên Facebook

Một người đàn ông ở Hà Tĩnh vừa bị xử phạt vì đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh xuyên tạc, cắt ghép liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Ngày 30/8, Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp có hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ông H.V.Đ (SN 1971, trú tại xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh xuyên tạc, cắt ghép liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Ông H.V.Đ làm việc với cơ quan Công an.

Hành vi này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, đồng thời tạo dư luận xấu trên không gian mạng.

Làm việc với cơ quan công an, ông Đ. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Kỳ Anh đã lập biên bản, xử phạt hành chính ông H.V.Đ số tiền 7,5 triệu đồng.

