Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị khởi tố lãnh đạo phường Quy Nhơn Tây

Sau khi thanh tra vụ việc biến đất công thành đất tư thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) liên quan đến khu đất 2.500 m² do Nhà nước quản lý, Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản kiến nghị khởi tố; chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 22/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành kết luận về thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây.

Kết quả thanh tra cho thấy lãnh đạo, công chức UBND xã Phước Mỹ cũ (nay là UBND phường Quy Nhơn Tây), gồm ông Cao Minh Thi - Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, bà Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ và 2 công chức địa chính xã Phước Mỹ (Đỗ Nguyên Đính và Lê Công Trang) có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Khu đất 2.500 m2 liên quan đến các vi phạm của lãnh đạo xã. Ảnh CTV

Hiện nay, ông Cao Minh Thi đang là Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn Tây, bà Đặng Thị Tuyết Nhung là Phó Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Tây.

Việc Thanh tra tỉnh kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xem xét, khởi tố các cán bộ, cá nhân liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Thanh tra năm 2025 cũng như ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc xử lý kết quả thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây.

