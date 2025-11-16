Hà Nội

Xã hội

Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị khởi tố lãnh đạo phường Quy Nhơn Tây

Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản kiến nghị khởi tố; chuyển hồ sơ vụ việc biến đất công thành đất tư thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) đến Công an tỉnh Gia Lai.

Hà Ngọc Chính

Sau khi thanh tra vụ việc biến đất công thành đất tư thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) liên quan đến khu đất 2.500 m² do Nhà nước quản lý, Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản kiến nghị khởi tố; chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 22/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành kết luận về thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây.

Kết quả thanh tra cho thấy lãnh đạo, công chức UBND xã Phước Mỹ cũ (nay là UBND phường Quy Nhơn Tây), gồm ông Cao Minh Thi - Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, bà Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ và 2 công chức địa chính xã Phước Mỹ (Đỗ Nguyên Đính và Lê Công Trang) có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

dat.jpg
Khu đất 2.500 m2 liên quan đến các vi phạm của lãnh đạo xã. Ảnh CTV

Hiện nay, ông Cao Minh Thi đang là Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn Tây, bà Đặng Thị Tuyết Nhung là Phó Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Tây.

Việc Thanh tra tỉnh kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xem xét, khởi tố các cán bộ, cá nhân liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Thanh tra năm 2025 cũng như ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc xử lý kết quả thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây.

tin sản xuất
Xã hội

Thanh tra vụ biến đất công thành đất tư trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây

Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn P. Quy Nhơn Tây (trước là xã Phước Mỹ) 

Ngày 15/9, lãnh đạo UBND P.Quy Nhơn Tây cho biết, sẽ tích cực phối hợp với Đoàn thanh tra và các cơ quan chức năng nhằm làm rõ các vấn đề theo nội dung thanh tra.

Việc thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, nhằm làm rõ các nội dung báo chí phản ánh về quản lý đất đai trên địa bàn.

Xem chi tiết

Xã hội

Căn nhà xây nhầm đất người khác ở TP HCM đã được di dời thành công

Căn nhà xây nhầm trên đất người khác ở TP HCM đã được di dời xong, trả lại toàn bộ thửa đất hợp pháp cho chủ đất.

Ngày 17/10, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TP HCM cho biết, căn nhà xây nhầm trên đất người khác đã được di dời xong, trả lại toàn bộ thửa đất hợp pháp cho chủ đất. Hiện địa phương đang chỉ đạo lực lượng chuyên môn đến hiện trường để ghi nhận và lập biên bản làm việc giữa các bên.

Bà Võ Thu Thảo (SN 1992, chủ đất) cho hay, sau khi được phía người xây nhầm thông báo đã di dời nhà xong, gia đình bà rất vui mừng vì sau một thời gian dài, nay đã được trả lại thửa đất của mình.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hải Phòng vào cuộc vụ xây nhà 'nhầm' đất người khác

Công an TP Hải Phòng vào cuộc xác minh vụ gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên đất thuộc quyền sở hữu của bà Trần Thị Kim Loan.

Chiều 23/9, trao đổi với P.V VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng xác nhận: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã cử cán bộ xuống làm việc với chính quyền địa phương để thu thập hồ sơ, làm rõ vụ việc ông Đỗ Văn Hữu bị tố xây nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan.

xay-nha.jpg
Ngôi nhà hoàn thiện và đang được gia đình ông Hữu sử dụng.
Xem chi tiết

