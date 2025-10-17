Căn nhà xây nhầm đất người khác ở TP HCM đã được di dời thành công

Căn nhà xây nhầm trên đất người khác ở TP HCM đã được di dời xong, trả lại toàn bộ thửa đất hợp pháp cho chủ đất.

Ngày 17/10, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TP HCM cho biết, căn nhà xây nhầm trên đất người khác đã được di dời xong, trả lại toàn bộ thửa đất hợp pháp cho chủ đất. Hiện địa phương đang chỉ đạo lực lượng chuyên môn đến hiện trường để ghi nhận và lập biên bản làm việc giữa các bên.

Bà Võ Thu Thảo (SN 1992, chủ đất) cho hay, sau khi được phía người xây nhầm thông báo đã di dời nhà xong, gia đình bà rất vui mừng vì sau một thời gian dài, nay đã được trả lại thửa đất của mình.

Được biết, việc di dời diễn ra trong 3 tuần, do Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ xử lý nền móng Phước Lộc thực hiện.

Ngôi nhà được nâng cao

Hiện các bên đã báo cáo lên UBND phường Chánh Hiệp để địa phương tiến hành đo đạc, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Trước đó, VOV đưa tin, năm 2024, gia đình bà Thảo mua một thửa đất có diện tích 71,4m² (ngang 4,9m, dài gần 15m) trên đường ĐX.066, thuộc phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là phường Chánh Hiệp).

Công nhân đang nâng nhà lên để đặt con lăn

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, gia đình được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lúc đó, các lô đất xung quanh vẫn còn trống và đang được một công ty bất động sản phân lô bán. Vì chưa có đủ kinh phí, vợ chồng bà vẫn để mảnh đất trống và chưa tiến hành xây dựng.

Đến ngày 14/6/2025, gia đình gọi một đơn vị thi công đến khảo sát, đo đạc để tiến hành xây nhà thì tá hỏa phát hiện trên thửa đất của mình đã có một căn nhà kiên cố được xây dựng với kết cấu một trệt, một lửng.

Ban đầu, gia đình bà tưởng mình bị nhầm lẫn nên đã yêu cầu đơn vị thi công đo lại nhiều lần, đồng thời lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra đối chiếu. Kết quả cho thấy thửa đất của nhà bà chính là vị trí đã được xây dựng căn nhà của gia đình hàng xóm kế bên.

Căn nhà đang được di dời

Qua nhiều lần trao đổi, phía gia đình ông N.M.T. (SN 1995, bên xây nhà nhầm), đã thừa nhận xây dựng nhầm đất.

Hai bên đã đưa ra nhiều phương án để giải quyết nhưng đều bất thành. Trong đó, gia đình bà Thảo đề nghị được hoán đổi đất và sẽ bù lại tiền chênh lệch (do đất của ông T lớn hơn và là lô góc) hoặc bán lại lô đất đã bị xây nhầm cho bà Hạnh theo giá thị trường.

Mặc dù vậy, phía gia đình ông T. không đồng ý mà xin thời gian di dời căn nhà về đúng diện tích đất của mình.

Căn nhà đã được di dời

Sau nhiều lần hứa hẹn, căn nhà này vẫn nằm trên đất của gia đình bà Thảo khiến việc xây dựng nhà cửa bị ngưng lại.

Gia đình bà Thảo đã gửi đơn kiến nghị nhờ chính quyền hòa giải. UBND phường Chánh Hiệp đã tổ chức hòa giải giữa hai bên. Tại buổi hòa giải, ông T. đã thừa nhận việc mình xây nhà nhầm trên đất của bà Thảo, đồng thời gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ di dời căn nhà về đúng vị trí đất của mình.