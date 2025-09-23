Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Hải Phòng vào cuộc vụ xây nhà 'nhầm' đất người khác

Công an TP Hải Phòng vào cuộc xác minh vụ gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên đất thuộc quyền sở hữu của bà Trần Thị Kim Loan.

Theo Hoài Anh/ Báo Vietnamet

Chiều 23/9, trao đổi với P.V VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng xác nhận: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã cử cán bộ xuống làm việc với chính quyền địa phương để thu thập hồ sơ, làm rõ vụ việc ông Đỗ Văn Hữu bị tố xây nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan.

xay-nha.jpg
Ngôi nhà hoàn thiện và đang được gia đình ông Hữu sử dụng.

Theo phản ánh từ bà Loan, gia đình bà đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an, cáo buộc ông Hữu có hành vi “chiếm đoạt quyền sử dụng đất” trong khi chờ phán quyết phúc thẩm của tòa án.

Còn lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cho biết, ông Hữu thừa nhận với cán bộ phường rằng hiện gia đình đang gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là sau khi đã hoàn tất việc xây dựng ngôi nhà.

Còn theo ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà ông Hữu xây dựng nằm cách thửa đất mà ông này đã mua khoảng 30 mét. Mảnh đất bị xây nhầm được xác định là của bà Trần Thị Kim Loan – có vị trí thế đất, phong thuỷ tốt hơn đáng kể.

Bà Loan cho biết, chỉ sau chưa đầy hai tháng kể từ khi mua mảnh đất này, gia đình bà quay trở lại để hoàn tất thủ tục sang tên thì phát hiện vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu – bà Vũ Thị Tuyến đã xây nhà trên phần đất thuộc quyền sở hữu của mình.

“Ban đầu, gia đình tôi chỉ nhẹ nhàng đề nghị ông Hữu dừng thi công, nhưng họ vẫn bất chấp, còn thuê thêm thợ để đẩy nhanh tiến độ. Công trình cứ thế ngày một cao lên. Không thể tự giải quyết, tôi nhiều lần gửi đơn lên xã Kiền Bái (trước khi sáp nhập), nhưng không nhận được hỗ trợ hiệu quả. Cuối cùng, tôi buộc phải đệ đơn ra tòa. Dù tòa tuyên tôi thắng kiện, gia đình họ vẫn chây ì không chấp hành, thậm chí còn tuyên bố kháng cáo”, bà Kim Loan nói.

526ad7c4c9d843861ac9.jpg
Khi ông Hữu xây nhà lên 2 tầng, bà Loan đã quyết liệt phản đối nhưng không được giải quyết.

Theo bà Loan, ngày 13/11/2024, gia đình bà đã gửi đơn lần đầu đến UBND xã Kiền Bái. Đến ngày 18/11/2024, UBND xã ban hành thông báo yêu cầu gia đình ông Hữu ngừng thi công công trình xây dựng.

Tại buổi làm việc với chính quyền xã 2 ngày sau đó, ông Hữu thừa nhận việc xây nhà là do “nhầm vị trí đất”. Tuy nhiên, do không thể tự đòi lại đất, bà Loan đã khởi kiện ra TAND Khu vực 1.

Ngày 11/8/2025, Tòa sơ thẩm tuyên yêu cầu ông Hữu phải trả lại phần đất đã xây nhà cho bà Loan. Dù vậy, ông Hữu không chấp hành bản án mà tiếp tục kháng cáo lên Tòa phúc thẩm.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-xay-nha-nham-dat-nguoi-khac-o-hai-phong-2445445.html
#xây nhà nhầm đất #đất người khác Hải Phòng #chiếm đoạt quyền sử dụng đất #tranh chấp đất đai Hải Phòng #xử lý xây dựng sai phép #khởi kiện đất đai Hải Phòng

Bài liên quan

Xã hội

Diễn biến mới vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

Dù đã thừa nhận việc xây nhầm trên đất của bà Loan, gia đình ông Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà, đề nghị mua lại mảnh đất và gửi đơn kháng cáo.

Trao đổi với PV VietNamNet ngày 16/9, ông Phạm Công Diễn - Chủ tịch UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng, cho biết: Phường vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố về sự việc hy hữu liên quan đến đất đai, xây dựng xảy ra trên địa bàn.

w-nha-dan-3045.jpg
Ngôi nhà 2 tầng mà gia đình ông Hữu đang sử dụng là xây dựng trái quy định trên đất của người khác. Ảnh: Hoài Anh.
Xem chi tiết

Xã hội

Bị người lạ xây nhà trên đất đã có sổ, tố cáo hình sự được không?

Theo luật sư, nếu tòa xác định hành vi xây nhà trên đất người khác có yếu tố "cố ý" nhằm chiếm đoạt tài sản, vụ việc có thể bị đẩy lên thành xử lý hình sự.

Theo luật sư, nếu tòa xác định hành vi xây nhà trên đất người khác có yếu tố "cố ý" nhằm chiếm đoạt tài sản, vụ việc có thể bị đẩy lên thành xử lý hình sự.

Căn nhà 2 tầng ông Đỗ Văn Hữu xây dựng trên đất của bà Trần Thị Kim Loan. Ảnh: N.H.
Căn nhà 2 tầng ông Đỗ Văn Hữu xây dựng trên đất của bà Trần Thị Kim Loan. Ảnh: N.H.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng đập phá xe trước trụ sở một đội CSGT ở Hải Phòng

Ngày 20/9, Công an phường Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Nam về hành vi hủy hoại tài sản.

Thông tin ban đầu, ngày 21/7, Công an phường Hồng Bàng nhận được tin báo của Đội Cảnh sát giao thông số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hải Phòng về việc một số phương tiện của đơn vị đỗ tại trước cửa trụ sở (số 16 Trần Hưng Đạo) xuất hiện dấu vết bị đập phá gây hư hỏng.

99998.jpg
Đối tượng Nguyễn Ngọc Nam
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới