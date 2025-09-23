Công an Hải Phòng vào cuộc vụ xây nhà 'nhầm' đất người khác

Công an TP Hải Phòng vào cuộc xác minh vụ gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên đất thuộc quyền sở hữu của bà Trần Thị Kim Loan.

Chiều 23/9, trao đổi với P.V VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng xác nhận: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã cử cán bộ xuống làm việc với chính quyền địa phương để thu thập hồ sơ, làm rõ vụ việc ông Đỗ Văn Hữu bị tố xây nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan.

Ngôi nhà hoàn thiện và đang được gia đình ông Hữu sử dụng.

Theo phản ánh từ bà Loan, gia đình bà đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an, cáo buộc ông Hữu có hành vi “chiếm đoạt quyền sử dụng đất” trong khi chờ phán quyết phúc thẩm của tòa án.

Còn lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cho biết, ông Hữu thừa nhận với cán bộ phường rằng hiện gia đình đang gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là sau khi đã hoàn tất việc xây dựng ngôi nhà.

Còn theo ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà ông Hữu xây dựng nằm cách thửa đất mà ông này đã mua khoảng 30 mét. Mảnh đất bị xây nhầm được xác định là của bà Trần Thị Kim Loan – có vị trí thế đất, phong thuỷ tốt hơn đáng kể.

Bà Loan cho biết, chỉ sau chưa đầy hai tháng kể từ khi mua mảnh đất này, gia đình bà quay trở lại để hoàn tất thủ tục sang tên thì phát hiện vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu – bà Vũ Thị Tuyến đã xây nhà trên phần đất thuộc quyền sở hữu của mình.

“Ban đầu, gia đình tôi chỉ nhẹ nhàng đề nghị ông Hữu dừng thi công, nhưng họ vẫn bất chấp, còn thuê thêm thợ để đẩy nhanh tiến độ. Công trình cứ thế ngày một cao lên. Không thể tự giải quyết, tôi nhiều lần gửi đơn lên xã Kiền Bái (trước khi sáp nhập), nhưng không nhận được hỗ trợ hiệu quả. Cuối cùng, tôi buộc phải đệ đơn ra tòa. Dù tòa tuyên tôi thắng kiện, gia đình họ vẫn chây ì không chấp hành, thậm chí còn tuyên bố kháng cáo”, bà Kim Loan nói.

Khi ông Hữu xây nhà lên 2 tầng, bà Loan đã quyết liệt phản đối nhưng không được giải quyết.

Theo bà Loan, ngày 13/11/2024, gia đình bà đã gửi đơn lần đầu đến UBND xã Kiền Bái. Đến ngày 18/11/2024, UBND xã ban hành thông báo yêu cầu gia đình ông Hữu ngừng thi công công trình xây dựng.

Tại buổi làm việc với chính quyền xã 2 ngày sau đó, ông Hữu thừa nhận việc xây nhà là do “nhầm vị trí đất”. Tuy nhiên, do không thể tự đòi lại đất, bà Loan đã khởi kiện ra TAND Khu vực 1.

Ngày 11/8/2025, Tòa sơ thẩm tuyên yêu cầu ông Hữu phải trả lại phần đất đã xây nhà cho bà Loan. Dù vậy, ông Hữu không chấp hành bản án mà tiếp tục kháng cáo lên Tòa phúc thẩm.