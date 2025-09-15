Thanh tra vụ biến đất công thành đất tư trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây

Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn P. Quy Nhơn Tây (trước là xã Phước Mỹ)

Ngày 15/9, lãnh đạo UBND P.Quy Nhơn Tây cho biết, sẽ tích cực phối hợp với Đoàn thanh tra và các cơ quan chức năng nhằm làm rõ các vấn đề theo nội dung thanh tra.

Việc thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, nhằm làm rõ các nội dung báo chí phản ánh về quản lý đất đai trên địa bàn.

Đoàn thanh tra gồm 8 thành viên, do ông Võ Văn Hiệu-Quyền Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo 2 làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Trước đó, báo chí phản ánh thông tin về dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây, vốn do Nhà nước quản lý và HTX Phước Thành 3 sử dụng, đã bị biến thành đất của một số cán bộ.

Khu đất 2.500 m2 bị phản ánh có dấu hiệu sai phạm.

Cụ thể, khu đất 2.500 m², có giá trị hàng chục tỷ đồng, này nằm tại khu phố Thanh Long có nguồn gốc do Nhà nước quản lý sau khi được "hợp thức hóa" đứng tên một cá nhân, khu đất nhanh chóng được sang tên cho nhiều cán bộ lãnh đạo xã Phước Mỹ (cũ), nay là phường Quy Nhơn Tây.



Liên quan đến sự việc, trước đó ngày 19/8, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và UBND phường Quy Nhơn Tây khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, xác minh các nội dung báo chí phản ánh; làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có vi phạm).

