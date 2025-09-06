Hà Nội

Xã hội

Thanh Hóa thu giữ hơn 400kg lạp xưởng không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng Thanh Hóa phát hiện 1 xe khách vận chuyển 620 gói lạp xưởng, tổng trọng lượng hơn 420kg, được xác định là sản phẩm do nước ngoài sản xuất.

Thanh Hà

Ngày 6/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ hơn 400kg lạp xưởng do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ.

Theo đó, vào hồi 23h ngày 5/9/2025, tại Km10+200 đường Nghi Sơn - Bãi Trành (xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa), Tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã dừng kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 74G-001.13 do Lê Văn Thái (SN 1994, trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

anh-bai-4949.png
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 400kg lạp xưởng do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 620 gói lạp xưởng, tổng trọng lượng hơn 420kg, được xác định là sản phẩm do nước ngoài sản xuất.

Lái xe khai nhận, số hàng trên do một người đi xe ôm chở đến đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) thuê vận chuyển vào Huế, khi đến nơi sẽ có người liên hệ nhận hàng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Hiện, toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được lập biên bản và bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

