Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Thành đá 4.000 năm tuổi hé lộ kỹ thuật xây dựng đáng kinh ngạc

Phát hiện mới tại di chỉ Thạch Mạo cung cấp thêm nhiều bằng chứng về trình độ xây dựng của các cộng đồng cư dân thời tiền sử cách đây khoảng 4.000 năm.

Thiên Đăng (Tổng Hợp)

Cục Văn Hóa tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) công bố kết quả nghiên cứu về di chỉ Thạch Mạo, tập trung vào bố cục kiến trúc bằng đá, kỹ thuật xây dựng và các công trình phụ trợ. Những tư liệu mới giúp giới khảo cổ hệ thống hóa đặc điểm xây dựng các công trình bằng đá thời tiền sử, đồng thời phục dựng một phần quy trình và kỹ thuật thi công từng được cư dân cổ sử dụng.

Được biết, Khu Di chỉ Thạch Mạo nằm tại thị trấn Cao Gia Bảo, thành phố Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây. Di chỉ này có niên đại khoảng 4.300 năm trước, với tổng diện tích hơn 4 triệu m², được xem là một trong những thành đá tiền sử có quy mô rất lớn tại Trung Quốc. Toàn bộ khu thành được tổ chức theo cấu trúc ba lớp gồm Hoàng thành đài, nội thành và ngoại thành, lồng ghép vào nhau. Bên ngoài còn phân bố nhiều công trình đá có chức năng như các trạm canh gác. Trong đó nhiều đoạn tường dày hơn 2,5 m; phần tường bảo vệ còn lại tại Hoàng thành đài có nơi cao tới khoảng 15 m.

anh-chup-man-hinh-2026-09-5926.png
Phát hiện mới tại di chỉ Thạch Mạo cung cấp thêm nhiều bằng chứng về trình độ xây dựng của các cộng đồng cư dân thời tiền sử cách đây khoảng 4.000 năm. Ảnh: @Sohu.

Một trong những phát hiện đáng chú ý là cư dân Thạch Mạo đã biết dựa vào điều kiện địa hình để lựa chọn phương pháp xây dựng phù hợp. Theo kết quả nghiên cứu, khu vực có địa hình dốc được xử lý bằng cách đào, cắt trực tiếp vào sườn núi rồi xây tường đá; trong khi những khu vực tương đối bằng phẳng được đào móng trước khi tiến hành đặt nền và dựng tường. Cách thức này cho thấy quá trình xây dựng không diễn ra một cách tùy tiện mà đã có sự thích ứng rõ ràng với địa hình tự nhiên.

Không gian bên trong thành cũng được phân chia theo chức năng. Hoàng thành đài là khu vực kiến trúc trung tâm nằm trên nền cao. Nội thành tập trung các dấu tích cư trú và mai táng. Ngoại thành đảm nhiệm chức năng phòng thủ với hệ thống tường khép kín. Các công trình canh gác nằm ở khu vực bên ngoài tạo thành một hệ thống phòng vệ từ xa, góp phần mở rộng phạm vi phòng thủ của toàn bộ khu thành.

anh-chup-man-hinh-2026-09-22.png
Khu Di chỉ Thạch Mạo nằm tại thị trấn Cao Gia Bảo, thành phố Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây. Ảnh: @Sohu.

Nghiên cứu mới cũng làm rõ hơn kỹ thuật xây tường đá mang tính tiêu chuẩn hóa tại Thạch Mạo. Vật liệu xây dựng chủ yếu là loại sa thạch có sẵn ngay tại địa phương. Đá được con người cổ xưa gia công, làm phẳng trước khi đưa vào xây dựng. Các khối đá được xếp theo phương pháp so le, kết hợp với kỹ thuật tạo các điểm lồi lõm để chúng ăn khớp với nhau. Khe giữa những viên đá được lấp bằng hỗn hợp bùn đất trộn cỏ nhằm tăng khả năng liên kết và gia cố tường thành.

Đặc biệt, bên trong tường còn được bố trí các lỗ theo quy luật sắp xếp gia cố và những thanh gỗ được đặt ngang xuyên vào kết cấu. Đây được xem là một phương pháp gia cố nhằm tăng tính liên kết và độ ổn định tổng thể của tường đá. Đối với Hoàng thành đài và các bệ trụ ở khu vực cổng thành, cư dân cổ còn sử dụng kết cấu lõi đất đầm nện, bên ngoài bao phủ bằng đá. Một số đoạn tường được trang trí bằng các phù điêu đá hình người hoặc thú thần.

Hệ thống công trình phụ tại Thạch Mạo cũng cho thấy trình độ tổ chức xây dựng khá hoàn chỉnh. Khu vực cổng phía Đông của ngoại thành là một công trình cổng đá có quy mô lớn, bao gồm hai lớp cổng thành nhỏ, các bệ trụ đối xứng, các đoạn tường nhô ra và những hố được cho là liên quan đến hoạt động nghi lễ. Cấu trúc này cho thấy cổng thành không chỉ đảm nhiệm chức năng kiểm soát lối ra vào, mà còn được thiết kế như một bộ phận quan trọng trong hệ thống phòng thủ và nghi lễ của khu thành.

Bên trong thành, các nhà khảo cổ còn phát hiện những công trình phục vụ thoát nước, trong đó có các rãnh ngầm bằng đá và máng dẫn nước. Những hệ thống này có tác dụng thu gom, dẫn và thoát nước, hạn chế tình trạng nước mưa hoặc nước ứ đọng gây ảnh hưởng đến khu dân cư trong thành và các công trình xây dựng.

anh-chup-man-hinh-2026-09-5366.png
Hình thức kiến trúc tương đối thống nhất, kỹ thuật xây dựng có quy chuẩn rõ ràng. Ảnh: @Sohu.

Các khu nhà ở trong thành chủ yếu cũng sử dụng tường đá. Hình thức kiến trúc tương đối thống nhất, kỹ thuật xây dựng có quy chuẩn rõ ràng, qua đó cho thấy phương thức thi công xây dựng tại Thạch Mạo đã đạt đến mức độ nhất định về tiêu chuẩn hóa. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi xét đến niên đại của di chỉ, bởi nó cho thấy các cộng đồng cư dân thời tiền sử đã có khả năng tổ chức nhân lực, vật liệu và kỹ thuật trong những dự án xây dựng có quy mô lớn.

Theo các nhà nghiên cứu, kết quả nghiên cứu mới không chỉ giúp làm rõ hình thái kiến trúc của Thạch Mạo mà còn tạo cơ sở quan trọng cho việc phục dựng kỹ thuật xây dựng, bảo tồn nguyên trạng các di tích và xây dựng phương án trưng bày, giới thiệu di sản.

#khu di chỉ #Thạch Mạo #xây dựng #khảo cổ

Bài liên quan

Kho tri thức

Kho báu hơn 200 đồ ngọc trong nghĩa trang cổ 5.000 m2

Nghĩa trang cổ ở Sơn Tây khai quật thành công hơn 200 đồ ngọc và nhiều hiện vật giá trị, mở ra kiến thức mới về nền văn minh Trung Hoa cổ đại.

Nhóm chuyên gia thuộc Viện Khảo cổ và Di vật Văn hóa tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã tiến hành cuộc khai quật quy mô tại một nghĩa trang Thời kỳ đồ đá mới. Nghĩa trang này thuộc nền văn hóa Miếu Để Câu II nằm ở phía Đông Bắc chùa Thanh Lương, ngôi chùa Phật giáo thời nhà Nguyên, tại huyện Nhuế Thành, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, với diện tích gần 5.000 m2.

Tại đây, nhóm chuyên gia đã khai quật được tổng cộng 262 ngôi mộ cổ, phát hiện hơn 200 đồ tùy táng bằng ngọc.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện nghĩa trang La Mã khoảng 2.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ học khai quật được nghĩa trang cổ lớn nhất từng được phát hiện ở Gaza.

Các công nhân Palestine ở Dải Gaza đã tìm thấy hàng chục ngôi mộ cổ, bao gồm hai quan tài bằng chì, trong một nghĩa trang thời La Mã – địa điểm có niên đại khoảng 2.000 năm mà các nhà khảo cổ mô tả là nghĩa trang cổ lớn nhất từng được phát hiện ở Gaza.

Các công nhân đã phát hiện ra địa điểm này trong quá trình xây dựng một khu nhà ở công cộng do Ai Cập tài trợ gần Jabaliya, ở phía Bắc Dải Gaza. Kể từ đó, các đội đã tiến hành khai quật địa điểm quy mô 2.700 mét vuông này với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện hơn 600 hiện vật trong xác tàu cổ dưới sông Dương Tử

Hàng trăm hiện vật được khai quật từ xác tàu thời nhà Thanh trên sông Dương Tử gây ngạc nhiên cho các chuyên gia.

Một nhóm các nhà khảo cổ học đã khai quật được hơn 600 hiện vật từ một xác tàu nổi tiếng thời nhà Thanh dưới đáy cửa sông Dương Tử ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc.

Được gọi là dự án Cửa sông Dương Tử số 2, xác tàu gỗ này được xác định lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Trung Quốc. Con tàu buồm bằng gỗ có khả năng bị đắm trong thời kỳ trị vì của Hoàng đế Đồng Trị (khoảng năm 1.861-1.875) thuộc triều đại nhà Thanh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới