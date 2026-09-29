Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Báu vật khiến các hoàng đế Trung Hoa tranh giành suốt 1.000 năm

Ngọc tỷ truyền quốc từng được xem là vật báu có thể chứng minh một hoàng đế thực sự “nhận mệnh trời”, nhưng số phận của nó lại đầy những khoảng trống bí ẩn.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trong lịch sử Trung Hoa, ít bảo vật nào được bao phủ bởi nhiều truyền thuyết như Ngọc tỷ truyền quốc. Theo truyền thuyết, nguồn gốc của nó gắn với Hòa Thị Bích, viên ngọc nổi tiếng thời Chiến Quốc từng khiến Tần và Triệu đối đầu. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa năm 221 TCN, một truyền thuyết cho rằng ông cho chế tác ngọc tỷ từ viên ngọc này, khắc tám chữ mang ý nghĩa “nhận mệnh trời, sống lâu dài và thịnh vượng”.

Từ đó, ngọc tỷ không đơn thuần còn là một món đồ quý. Nó trở thành biểu tượng của quyền lực tối cao. Người nắm giữ nó được cho là đang nắm trong tay dấu hiệu của thiên mệnh và sự kế thừa hoàng quyền. Qua các cuộc chuyển giao triều đại, câu chuyện về việc ngọc tỷ rơi vào tay người chiến thắng càng khiến nó mang màu sắc gần như một “vật thiêng” của chính trị Trung Hoa.

Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất xảy ra vào cuối Tây Hán. Khi Vương Mãng ép Thái hoàng thái hậu Vương Chính Quân giao ngọc tỷ, bà tức giận ném nó xuống đất. Một góc ngọc tỷ bị sứt, sau đó được Vương Mãng cho dùng vàng sửa lại. Chi tiết “góc vàng” này trở thành dấu hiệu đặc biệt thường xuất hiện trong truyền thuyết về truyền quốc ngọc tỷ.

Ảnh: upbeatmediahk.com

Sau nhiều thế kỷ biến động, truyền thuyết cho rằng ngọc tỷ cuối cùng biến mất vào thời Ngũ Đại. Từ đó, nó trở thành một trong những bảo vật nổi tiếng nhất nhưng không còn xác định được tung tích trong lịch sử Trung Hoa. Điều thú vị là những “truyền quốc ngọc tỷ” xuất hiện về sau đều phải đối mặt với câu hỏi: đây có thực sự là bảo vật từng nằm trong tay Tần Thủy Hoàng hay chỉ là vật mô phỏng?

Ngay cả sự tồn tại của một số chi tiết trong câu chuyện cũng gây tranh luận. Bảo tàng Cố Cung hiện lưu giữ một phương ngọc tỷ đời Thanh, nhưng chính tư liệu của bảo tàng xác nhận đây không phải truyền quốc ngọc tỷ trong truyền thuyết. Đáng chú ý hơn, các học giả của Cố Cung cũng lưu ý rằng ý niệm về một chiếc “truyền quốc ngọc tỷ” duy nhất đại diện cho tính chính thống của tất cả các triều đại phần lớn thuộc về truyền thuyết hậu thế; trên thực tế, mỗi triều đại có thể chế tác và sử dụng hệ thống bảo tỷ riêng.

Có lẽ chính vì không còn biết nó ở đâu mà Ngọc tỷ truyền quốc càng trở nên hấp dẫn. Nếu một ngày nào đó một chiếc ấn cổ với đúng dòng chữ huyền thoại được tìm thấy, câu hỏi lớn nhất sẽ không phải nó làm bằng loại ngọc gì, mà là: liệu đây có thực sự là chiếc ấn từng được truyền qua tay những hoàng đế của Trung Hoa suốt hơn một nghìn năm?

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Ngọc tỷ truyền quốc #Bảo vật Trung Hoa #Truyền thuyết lịch sử #Vật thiêng quyền lực #Tung tích ngọc tỷ

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện mộ cổ giữa sa mạc, hé lộ tấm gấm 2.000 năm tuổi

Giữa sa mạc khô cằn ở Tân Cương (Trung Quốc), các nhà khảo cổ phát hiện tấm gấm cổ ghi 8 chữ, hé lộ nhiều dấu tích lịch sử.

Sa mạc thường được xem là vùng đất khắc nghiệt, khô cằn và ít dấu vết của sự sống. Tuy nhiên, dưới những lớp cát tưởng như vô tận, nhiều nền văn minh cổ từng phát triển rực rỡ đã được bảo tồn qua hàng nghìn năm. Chính tại một khu vực như vậy ở Tây Bắc Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một hiện vật đặc biệt, trở thành một trong những phát hiện đáng chú ý của giới khảo cổ học Trung Quốc.

Câu chuyện bắt đầu từ các cuộc khảo sát khảo cổ tại di chỉ Niya, thuộc huyện Dân Phong, khu vực Hòa Điền, Tân Cương (Trung Quốc). Đây từng là một trung tâm quan trọng trên tuyến Nam của Con đường Tơ lụa, nơi diễn ra sự giao lưu giữa các cộng đồng ở Trung Nguyên và khu vực Trung Á. Trong thập niên 1990, đoàn khảo sát khảo cổ Trung Quốc - Nhật Bản tiến hành nghiên cứu và khai quật tại đây, qua đó phát hiện nhiều ngôi mộ cổ cùng số lượng lớn đồ dệt, đồ gỗ, đồ gốm và các vật tùy táng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Đào móng xây nhà, dân làng phát hiện hơn 500 ngôi mộ cổ

Từ những mảnh ngọc và đồng bất ngờ lộ ra khi người dân đào móng xây nhà, các nhà khảo cổ lần theo dấu vết phát hiện một quần thể mộ cổ quy mô lớn.

Phát hiện bất ngờ dưới nền nhà

Tại ngôi làng thuộc thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), một gia đình tiến hành sửa chữa nhà và đào đất để gia cố nền móng. Trong quá trình thi công, những người thợ bất ngờ phát hiện các mảnh hiện vật bằng ngọc và đồng nằm sâu dưới lòng đất.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Kho báu hàng chục kg vàng dưới lòng đất Iraq khiến giới khảo cổ kinh ngạc

Ẩn dưới nền một cung điện cổ ở Iraq, những món trang sức bằng vàng từng thuộc về hoàng gia Assyria đã ngủ yên hơn 2.500 năm trước khi được tìm thấy.

Nimrud, còn gọi là Kalhu, từng là một trong những kinh đô quan trọng của Đế quốc Tân Assyria. Thành phố nằm bên sông Tigris, thuộc miền bắc Iraq ngày nay, và phát triển đặc biệt dưới thời vua Ashurnasirpal II (883–859 TCN). Cung điện Tây Bắc của ông nổi tiếng với những phù điêu đá đồ sộ, nhưng bên dưới nền cung điện còn cất giấu một kho báu khiến giới khảo cổ kinh ngạc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới