Trang trọng lễ giỗ Chánh Phu nhân Nguyễn Thị Hay

Một loài thực vật được phát hiện trong mộ cổ ở Trung Quốc vẫn giữ nguyên lá sau khoảng 3.000 năm, hé lộ môi trường đặc biệt của ngôi mộ.

Các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện một loài thực vật đặc biệt trong một ngôi mộ cổ Đại Tư Không M303, ở Ân Khư (An Dương, Hà Nam, Trung Quốc). Điều gây bất ngờ là dù đã trải qua khoảng 3.000 năm, phần lá của cây vẫn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn, gần như không xuất hiện dấu hiệu mục nát thông thường.

Phát hiện này đặt ra câu hỏi: Điều gì đã giúp những chiếc lá tồn tại qua hàng nghìn năm mà không bị phân hủy? Theo các chuyên gia, câu trả lời chủ yếu nằm ở môi trường đặc biệt bên trong ngôi mộ.