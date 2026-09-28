Trang trọng lễ giỗ Chánh Phu nhân Nguyễn Thị Hay

Phát hiện thực vật trong mộ cổ, lá cây 3.000 năm vẫn không phân hủy
Một loài thực vật được phát hiện trong mộ cổ ở Trung Quốc vẫn giữ nguyên lá sau khoảng 3.000 năm, hé lộ môi trường đặc biệt của ngôi mộ.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện một loài thực vật đặc biệt trong một ngôi mộ cổ Đại Tư Không M303, ở Ân Khư (An Dương, Hà Nam, Trung Quốc). Điều gây bất ngờ là dù đã trải qua khoảng 3.000 năm, phần lá của cây vẫn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn, gần như không xuất hiện dấu hiệu mục nát thông thường.
Phát hiện này đặt ra câu hỏi: Điều gì đã giúp những chiếc lá tồn tại qua hàng nghìn năm mà không bị phân hủy? Theo các chuyên gia, câu trả lời chủ yếu nằm ở môi trường đặc biệt bên trong ngôi mộ.
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Bí ẩn thi hài Tân Truy và dấu tích rượu hơn 2.000 năm tuổi
Mộ Tân Truy tại Mã Vương Đôi (Hồ Nam, Trung Quốc) gây chấn động khi lưu giữ thi hài nữ gần nguyên vẹn cùng dấu tích rượu cổ hơn 2.000 năm tuổi.
Thi hài nữ đặc biệt trong lòng đất
Trong lịch sử khảo cổ Trung Quốc, Mã Vương Đôi nằm tại Hồ Nam (Trung Quốc) là một trong những phát hiện quan trọng giúp giới nghiên cứu hiểu sâu hơn về đời sống xã hội, văn hóa và kỹ thuật mai táng thời Tây Hán. Trong số các phát hiện tại đây, thi hài Tân Truy – phu nhân của hầu tước Đại – đặc biệt gây chú ý bởi tình trạng bảo tồn hiếm thấy sau hơn 2.000 năm.
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