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Dự đoán ngày mới 29/09/2026 cho 12 con giáp: Thân có tín hiệu tài lộc tốt

Kho tri thức

Dự đoán ngày mới 29/09/2026 cho 12 con giáp: Thân có tín hiệu tài lộc tốt

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Thân đón tín hiệu tài lộc tích cực, trong khi tuổi Tý nên thận trọng hơn.

Thiên Đăng (Theo Sohu)
Theo tử vi 12 con giáp ngày 29/09/2026 tuổi Tý nên làm việc chậm và chắc. Ngày 29/09 là ngày xung tuổi Tý theo lịch truyền thống, vì vậy những quyết định quan trọng nên được cân nhắc kỹ. Công việc đang dang dở nên ưu tiên hoàn thành trước. Thu nhập tương đối ổn định nhưng chưa thích hợp mạo hiểm. Không nên đầu tư theo lời rủ rê hoặc bỏ khoản tiền lớn khi chưa kiểm tra thông tin. Về tình cảm, dễ xảy ra bất đồng vì những chuyện nhỏ. Người có đôi nên kiềm chế lời nói; người độc thân không cần vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 29/09/2026 tuổi Tý nên làm việc chậm và chắc. Ngày 29/09 là ngày xung tuổi Tý theo lịch truyền thống, vì vậy những quyết định quan trọng nên được cân nhắc kỹ. Công việc đang dang dở nên ưu tiên hoàn thành trước. Thu nhập tương đối ổn định nhưng chưa thích hợp mạo hiểm. Không nên đầu tư theo lời rủ rê hoặc bỏ khoản tiền lớn khi chưa kiểm tra thông tin. Về tình cảm, dễ xảy ra bất đồng vì những chuyện nhỏ. Người có đôi nên kiềm chế lời nói; người độc thân không cần vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, người tuổi Sửu có thể phải xử lý một số việc tồn đọng. Sự kiên trì giúp bạn hoàn thành công việc đúng tiến độ. Không nên tranh luận vì những vấn đề không đáng. Tài chính khá ổn định. Có thể có khoản thu nhỏ từ công việc hoặc những khoản đã chờ xử lý. Vẫn nên hạn chế chi tiêu ngoài kế hoạch. Về tình cảm, quan hệ gia đình tương đối hài hòa. Người có đôi nên dành thời gian lắng nghe đối phương.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, người tuổi Sửu có thể phải xử lý một số việc tồn đọng. Sự kiên trì giúp bạn hoàn thành công việc đúng tiến độ. Không nên tranh luận vì những vấn đề không đáng. Tài chính khá ổn định. Có thể có khoản thu nhỏ từ công việc hoặc những khoản đã chờ xử lý. Vẫn nên hạn chế chi tiêu ngoài kế hoạch. Về tình cảm, quan hệ gia đình tương đối hài hòa. Người có đôi nên dành thời gian lắng nghe đối phương.
Người tuổi Dần hôm nay có thể có động lực và khả năng chủ động giải quyết công việc. Tuy nhiên, một số kế hoạch có thể thay đổi bất ngờ, nên chuẩn bị phương án dự phòng. Thu nhập chính tương đối ổn định. Cơ hội tăng thêm nguồn thu có thể xuất hiện nhưng không nên tham gia các khoản đầu tư ngắn hạn quá rủi ro. Về tình cảm, người độc thân có thể mở rộng mối quan hệ qua bạn bè, đồng nghiệp. Người có đôi nên tránh mang áp lực công việc về nhà.
Người tuổi Dần hôm nay có thể có động lực và khả năng chủ động giải quyết công việc. Tuy nhiên, một số kế hoạch có thể thay đổi bất ngờ, nên chuẩn bị phương án dự phòng. Thu nhập chính tương đối ổn định. Cơ hội tăng thêm nguồn thu có thể xuất hiện nhưng không nên tham gia các khoản đầu tư ngắn hạn quá rủi ro. Về tình cảm, người độc thân có thể mở rộng mối quan hệ qua bạn bè, đồng nghiệp. Người có đôi nên tránh mang áp lực công việc về nhà.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 29/09/2026, đây là ngày tuổi Mão có lợi thế trong giao tiếp và hợp tác. Những cuộc trao đổi công việc có thể mang lại thông tin hữu ích. Nếu đang chờ phản hồi, khả năng nhận được tín hiệu tích cực khá cao. Cơ hội tài chính có thể đến từ quan hệ xã hội hoặc hợp tác. Tuy nhiên, cần kiểm tra kỹ điều khoản trước khi quyết định. Trong tình cảm, nhân duyên khá thuận. Người độc thân dễ gặp người có cùng sở thích. Người có đôi nên tăng cường chia sẻ.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 29/09/2026, đây là ngày tuổi Mão có lợi thế trong giao tiếp và hợp tác. Những cuộc trao đổi công việc có thể mang lại thông tin hữu ích. Nếu đang chờ phản hồi, khả năng nhận được tín hiệu tích cực khá cao. Cơ hội tài chính có thể đến từ quan hệ xã hội hoặc hợp tác. Tuy nhiên, cần kiểm tra kỹ điều khoản trước khi quyết định. Trong tình cảm, nhân duyên khá thuận. Người độc thân dễ gặp người có cùng sở thích. Người có đôi nên tăng cường chia sẻ.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Thìn có thể gặp cơ hội được thể hiện năng lực. Bạn nên chủ động nhưng không quá phô trương. Thu nhập tương đối ổn định. Những cơ hội kiếm tiền mới cần được kiểm chứng trước khi bỏ vốn. Trong tình cảm, công việc bận rộn dễ khiến bạn ít quan tâm đến người thân. Hãy cân bằng thời gian để tránh tạo khoảng cách.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Thìn có thể gặp cơ hội được thể hiện năng lực. Bạn nên chủ động nhưng không quá phô trương. Thu nhập tương đối ổn định. Những cơ hội kiếm tiền mới cần được kiểm chứng trước khi bỏ vốn. Trong tình cảm, công việc bận rộn dễ khiến bạn ít quan tâm đến người thân. Hãy cân bằng thời gian để tránh tạo khoảng cách.
Người tuổi Tỵ hôm nay nên tập trung rà soát kế hoạch, phát hiện sai sót và chuẩn bị cho bước tiếp theo. Đây không phải lúc thích hợp để hành động quá vội. Tài chính nhìn chung ổn định nhưng có thể phát sinh khoản chi bất ngờ. Nên giữ một khoản dự phòng. Về tình cảm, người độc thân có xu hướng thận trọng trong tình yêu. Người có đôi nên nói thẳng suy nghĩ thay vì tự suy đoán.
Người tuổi Tỵ hôm nay nên tập trung rà soát kế hoạch, phát hiện sai sót và chuẩn bị cho bước tiếp theo. Đây không phải lúc thích hợp để hành động quá vội. Tài chính nhìn chung ổn định nhưng có thể phát sinh khoản chi bất ngờ. Nên giữ một khoản dự phòng. Về tình cảm, người độc thân có xu hướng thận trọng trong tình yêu. Người có đôi nên nói thẳng suy nghĩ thay vì tự suy đoán.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 29/09/2026, tuổi Ngọ có nhiều năng lượng nhưng dễ nóng vội. Hãy chia công việc thành từng bước nhỏ và tránh thay đổi kế hoạch lớn trong ngày. Thu nhập đến từ nỗ lực cá nhân nhưng các khoản chi nhỏ có thể tăng. Nên kiểm soát mua sắm và tránh đầu tư theo cảm xúc. Trong tình cảm, quan hệ tình cảm khá ổn định. Người độc thân có thể làm quen người mới thông qua giao tiếp hoặc bạn bè.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 29/09/2026, tuổi Ngọ có nhiều năng lượng nhưng dễ nóng vội. Hãy chia công việc thành từng bước nhỏ và tránh thay đổi kế hoạch lớn trong ngày. Thu nhập đến từ nỗ lực cá nhân nhưng các khoản chi nhỏ có thể tăng. Nên kiểm soát mua sắm và tránh đầu tư theo cảm xúc. Trong tình cảm, quan hệ tình cảm khá ổn định. Người độc thân có thể làm quen người mới thông qua giao tiếp hoặc bạn bè.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Mùi nên duy trì những công việc quen thuộc và hạn chế mở dự án quá lớn. Khi gặp vấn đề khó, tìm sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm sẽ giúp giảm sai sót. Tài chính tương đối ổn định. Nên ưu tiên tiết kiệm và tránh để chuyện tình cảm, bạn bè ảnh hưởng đến việc chi tiêu. Về tình cảm, đây là điểm đáng chú ý của tuổi Mùi. Tuổi Mùi được xếp vào nhóm có vận đào hoa khá tốt trong ngày này, nên người độc thân có thể mở rộng giao tiếp; người có đôi nên dành thêm thời gian cho nhau.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Mùi nên duy trì những công việc quen thuộc và hạn chế mở dự án quá lớn. Khi gặp vấn đề khó, tìm sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm sẽ giúp giảm sai sót. Tài chính tương đối ổn định. Nên ưu tiên tiết kiệm và tránh để chuyện tình cảm, bạn bè ảnh hưởng đến việc chi tiêu. Về tình cảm, đây là điểm đáng chú ý của tuổi Mùi. Tuổi Mùi được xếp vào nhóm có vận đào hoa khá tốt trong ngày này, nên người độc thân có thể mở rộng giao tiếp; người có đôi nên dành thêm thời gian cho nhau.
Người tuổi Thân hôm nay có cơ hội nhận thêm nhiệm vụ hoặc lời mời hợp tác mới. Những dự án từng bị trì hoãn có thể xuất hiện tín hiệu mới. Tuy nhiên, mọi thỏa thuận quan trọng nên được ghi rõ bằng văn bản. Về tài chính, đây là điểm sáng của tuổi Thân. Tài vận của bạn trong ngày này khá tốt, với khả năng có thêm thu nhập từ công việc, dự án hoặc khoản tiền được giải ngân. Dù vậy, nên ưu tiên giữ lại tiền thay vì tăng chi tiêu quá mức. Về tình cảm, mối quan hệ khá ổn định. Người độc thân có thể gặp người phù hợp trong môi trường làm việc hoặc giao tiếp xã hội.
Người tuổi Thân hôm nay có cơ hội nhận thêm nhiệm vụ hoặc lời mời hợp tác mới. Những dự án từng bị trì hoãn có thể xuất hiện tín hiệu mới. Tuy nhiên, mọi thỏa thuận quan trọng nên được ghi rõ bằng văn bản. Về tài chính, đây là điểm sáng của tuổi Thân. Tài vận của bạn trong ngày này khá tốt, với khả năng có thêm thu nhập từ công việc, dự án hoặc khoản tiền được giải ngân. Dù vậy, nên ưu tiên giữ lại tiền thay vì tăng chi tiêu quá mức. Về tình cảm, mối quan hệ khá ổn định. Người độc thân có thể gặp người phù hợp trong môi trường làm việc hoặc giao tiếp xã hội.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 29/09/2026, tuổi Dậu có vận trình công việc đáng chú ý. Những việc từng bị trì hoãn có thể được khơi thông. Đây là thời điểm phù hợp để báo cáo kết quả, trình bày ý tưởng hoặc tranh thủ cơ hội thể hiện năng lực. Thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, không nên vì thấy tài chính thuận lợi mà tăng chi tiêu quá nhanh. Trong tình cảm, người độc thân có thêm cơ hội giao tiếp. Người có đôi nên giảm những lời phàn nàn nhỏ nhặt và nên ghi nhận sự cố gắng của đối phương.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 29/09/2026, tuổi Dậu có vận trình công việc đáng chú ý. Những việc từng bị trì hoãn có thể được khơi thông. Đây là thời điểm phù hợp để báo cáo kết quả, trình bày ý tưởng hoặc tranh thủ cơ hội thể hiện năng lực. Thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, không nên vì thấy tài chính thuận lợi mà tăng chi tiêu quá nhanh. Trong tình cảm, người độc thân có thêm cơ hội giao tiếp. Người có đôi nên giảm những lời phàn nàn nhỏ nhặt và nên ghi nhận sự cố gắng của đối phương.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Tuất có thể nhận được thông tin hữu ích từ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Làm việc theo nhóm sẽ thuận lợi hơn tự mình xử lý tất cả. Thu nhập ổn định. Các mối quan hệ có thể mang đến cơ hội tiền bạc bất ngờ nhưng cần kiểm tra kỹ trước khi hợp tác tài chính. Trong tình cảm, người độc thân dễ gặp người mới thông qua bạn bè. Người có đôi có thể dành thêm thời gian cho nhau để tăng sự gắn kết.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Tuất có thể nhận được thông tin hữu ích từ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Làm việc theo nhóm sẽ thuận lợi hơn tự mình xử lý tất cả. Thu nhập ổn định. Các mối quan hệ có thể mang đến cơ hội tiền bạc bất ngờ nhưng cần kiểm tra kỹ trước khi hợp tác tài chính. Trong tình cảm, người độc thân dễ gặp người mới thông qua bạn bè. Người có đôi có thể dành thêm thời gian cho nhau để tăng sự gắn kết.
Người tuổi Hợi hôm nay nên tập trung vào việc thực tế. Đừng để những lời hứa hấp dẫn khiến bạn thay đổi kế hoạch quá nhanh. Trong tài chính, việc chi tiêu có xu hướng tăng. Không nên tham gia những cơ hội hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thiếu thông tin rõ ràng. Về tình cảm, người độc thân nên quan sát kỹ đối phương trước khi đặt nhiều kỳ vọng. Người có đôi cần nói rõ nhu cầu cảm xúc của mình, tránh nhường nhịn quá mức rồi tích tụ cảm xúc tiêu cực quá lâu.
Người tuổi Hợi hôm nay nên tập trung vào việc thực tế. Đừng để những lời hứa hấp dẫn khiến bạn thay đổi kế hoạch quá nhanh. Trong tài chính, việc chi tiêu có xu hướng tăng. Không nên tham gia những cơ hội hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thiếu thông tin rõ ràng. Về tình cảm, người độc thân nên quan sát kỹ đối phương trước khi đặt nhiều kỳ vọng. Người có đôi cần nói rõ nhu cầu cảm xúc của mình, tránh nhường nhịn quá mức rồi tích tụ cảm xúc tiêu cực quá lâu.
Thiên Đăng (Theo Sohu)
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