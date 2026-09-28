Dự đoán ngày mới 29/09/2026 cho 12 con giáp: Thân có tín hiệu tài lộc tốt

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Thân đón tín hiệu tài lộc tích cực, trong khi tuổi Tý nên thận trọng hơn.
Jeep sắp mang sức mạnh cơ bắp trở lại dòng xe SUV địa hình Grand Cherokee của mình, phiên bản nâng cấp mới sẽ không dùng cỗ máy HEMI V8 mà là động cơ l6 mới.
Jeep sắp mang sức mạnh cơ bắp trở lại dòng xe SUV địa hình Grand Cherokee của mình, phiên bản nâng cấp mới sẽ không dùng cỗ máy HEMI V8 mà là động cơ l6 mới.
iPhone Duo, chiếc iPhone màn hình gập đắt nhất của Apple, mang đến trải nghiệm độc đáo nhưng cũng tồn tại 7 hạn chế mà iFan cần biết trước khi xuống tiền.
Không chỉ có giá bình dân, dễ mua tại các khu chợ Việt, ức gà còn giàu protein, ít chất béo, có thể chế biến thành nhiều món ngon.
Lần đầu tiên con người quan sát rõ cách một nhóm protein tập hợp thành cỗ máy sửa chữa DNA giúp giải thích sự liên quan đến ung thư và một số bệnh di truyền.
Bên cạnh vận động và kiểm soát tổng lượng calo, lựa chọn thực phẩm giàu chất xơ, protein và chất béo không bão hòa có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ nội tạng.
Mẫu xe SUV hạng sang Volkswagen ID.Era 8X 2027 vừa xuất hiện những hình ảnh thực tế trước thời điểm mở bán vào ngày 28/9/2026 tại thị trường Trung Quốc.
Mặc dù đã chính thức xuất hiện và có mặt tại đại lý, nhưng các thông tin chi tiết và giá bản của phiên bản facelift Kia Carens 2026 hiện vẫn chưa được công bố.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Dậu có cơ hội phát huy năng lực, tuổi Thân được hỗ trợ về tài chính.
Từ cô nàng Vân Vân nhí nhảnh trong Thương ngày nắng về, Ngọc Huyền ngày càng trưởng thành với nhan sắc nổi bật cùng phong cách có phần táo bạo hơn.
Chỉ vài chục nghìn đồng, đỗ đen trở thành nguồn bổ sung protein cùng nhiều dưỡng chất cần thiết, góp phần duy trì mái tóc khỏe, làn da sáng và vẻ ngoài rạng rỡ.
Sau gần một năm thi công, sân vận động PVF tại Hưng Yên đang dần hoàn thiện khi hệ mái vòm thép nặng khoảng 8.600 tấn được nâng vào vị trí thiết kế.
Icaur V23 là mẫu SUV địa hình với thiết kế cá tính, phá cách đến từ Trung Quốc. Mẫu xe này vừa được giới thiệu và sắp mở bán sớm tại thị trường Việt Nam.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Tý được quý nhân nâng đỡ, tài lộc, nhân duyên thuận. Tuổi Thân tăng tài chính, tình cảm khởi sắc.
"Điểm nghẽn" cuối cùng cầu Phước Khánh đã thảm nhựa láng mịn, sẵn sàng cho thời khắc thông xe toàn tuyến cao tốc BL-LT sau hơn 10 năm chờ đợi...
Dân văn phòng nay có nhiều lựa chọn laptop dưới 20 triệu đồng, chip mạnh, RAM lớn, SSD nhanh, vừa đa nhiệm tốt vừa tiện di chuyển.
Nissan Pixo đã trở lại đô thị, lần này mẫu xe cỡ nhỏ sử dụng hệ truyền động điện và nền tảng của Renault, xe có thể lăn bánh gần 260km cho 1 lần sạc.
Ở tuổi 36, Phanh Lee tiếp tục gây chú ý với diện mạo trẻ trung, vóc dáng thon gọn trong những hình ảnh mới chia sẻ sau buổi hẹn hò cùng ông xã.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất công việc, tài lộc, tình cảm có tín hiệu tích cực, tuổi Hợi đón nhiều cơ hội mới.
Honda City 2026 vừa ra mắt tại Malaysia với loạt thay đổi về thiết kế, tiện nghi và công nghệ an toàn với màn hình lớn hơn, camera 360 độ và cảnh báo điểm mù...
Emoura Phạm vào Top 15 Tài năng, đồng thời gây chú ý qua những màn xuất hiện tại Miss Grand International 2026.