Phát hiện hơn 600 hiện vật trong xác tàu cổ dưới sông Dương Tử

Hàng trăm hiện vật được khai quật từ xác tàu thời nhà Thanh trên sông Dương Tử gây ngạc nhiên cho các chuyên gia.

Một nhóm các nhà khảo cổ học đã khai quật được hơn 600 hiện vật từ một xác tàu nổi tiếng thời nhà Thanh dưới đáy cửa sông Dương Tử ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc.

Được gọi là dự án Cửa sông Dương Tử số 2, xác tàu gỗ này được xác định lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Trung Quốc. Con tàu buồm bằng gỗ có khả năng bị đắm trong thời kỳ trị vì của Hoàng đế Đồng Trị (khoảng năm 1.861-1.875) thuộc triều đại nhà Thanh.

Hàng trăm hiện vật được khai quật từ xác tàu thời nhà Thanh trên sông Dương Tử gây ngạc nhiên cho các chuyên gia. Ảnh: @SCMP.

Cuộc khai quật mang đến một cái nhìn đáng chú ý về hoạt động thương mại hàng hải và đời sống thường nhật thời nhà Thanh. Những hiện vật đáng chú ý được tìm thấy từ 31 khoang chứa hàng của con tàu, chúng bao gồm chủ yếu là đồ sứ và gốm. Đồ gốm đất sét tím, đồ gốm tráng men và các loại bình hút shisha, tất cả có khả năng được sản xuất tại thành phố thủ công mỹ nghệ nổi tiếng Cảnh Đức Trấn lúc bấy giờ.

Zhai Yang, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Di sản Văn hóa Thượng Hải cho biết: “Do sự ăn mòn lâu dài của nước biển, chiếc cốc tráng men xanh trông hơi nâu. Tuy nhiên, nó đại diện cho sự giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và thế giới trong những ngày đầu Thượng Hải mở cửa như một cảng thương mại”.