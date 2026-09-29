Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tham vọng đưa máy tính lượng vào sử dụng trong không gian

Lần đầu tiên, một bộ xử lý lượng tử quang tử đã tạo ra và thao tác các photon trên quỹ đạo Trái đất, mở ra khả năng xử lý dữ liệu vệ tinh ngay trong không gian.

Tuệ Minh

Các vệ tinh quan sát Trái đất ngày càng thu được lượng dữ liệu lớn, nhưng khả năng truyền toàn bộ dữ liệu về mặt đất luôn bị giới hạn bởi băng thông. Một vệ tinh có thể chụp được rất nhiều ảnh, trong khi trạm mặt đất phải chờ dữ liệu lần lượt được truyền xuống.

Một giải pháp là xử lý dữ liệu ngay trên vệ tinh, chỉ gửi về Trái đất những thông tin quan trọng. Đây là ý tưởng đứng sau một thử nghiệm đặc biệt của nhóm nghiên cứu tại Đại học Vienna, Áo.

1790649284495-2216474995922108857-2454670578495876971-612fe39c5f830807536d3b2c6784102a.jpg
Nền tảng điện toán quang tử lần đầu tiên được đưa vào không gian.

Bộ xử lý của họ không sử dụng các qubit siêu dẫn như nhiều máy tính lượng tử hiện nay, mà dựa trên photon - các hạt ánh sáng. Hệ thống được chế tạo thành một thiết bị nhỏ gọn, gồm nguồn tạo cặp photon, một mạch quang tích hợp có 6 chế độ và các cảm biến đơn photon.

Thiết bị được phóng lên quỹ đạo thấp của Trái đất ngày 23/6/2025 trên tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Bộ máy nằm trong một vệ tinh nhỏ hoạt động ở độ cao khoảng 510 km. Toàn bộ hệ thống có kích thước khoảng 15 x 15 x 45,3 cm, nặng 9,8 kg và tiêu thụ trung bình khoảng 10 watt điện.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống khá khác với máy tính thông thường. Một tia laser bước sóng 405 nm chiếu vào tinh thể đặc biệt để tạo ra từng cặp photon. Hai photon sau đó được đưa vào một mạch quang tích hợp bằng thủy tinh.

Mạch này có thể thay đổi đường đi của ánh sáng bằng những bộ gia nhiệt cực nhỏ, cho phép các nhà nghiên cứu lập trình cách photon tương tác với nhau.

Cuối cùng, các photon đi ra ở những đầu khác nhau của mạch và được các bộ dò đơn photon ghi nhận.

1790649284429-2216474995922108857-2454670578495876971-a8cd22f76fdf48e4cebbf90fab9cb721.jpg
Bên trong máy tính lượng tử, bao gồm mạch quang tích hợp và bảng mạch phát hiện chứa sáu SPAD, nguồn được bao phủ bởi polytetrafluoroethylene (khung màu đỏ).

Trong thí nghiệm, nhóm nghiên cứu điều chỉnh để hai photon trở nên không thể phân biệt về mặt lượng tử rồi cho chúng đi qua mạch. Các photon thể hiện hiện tượng giao thoa, chứng minh rằng trạng thái ánh sáng lượng tử có thể được tạo ra, điều khiển và phát hiện ngay trên quỹ đạo.

Đưa một hệ thống quang học lượng tử lên vũ trụ là thử thách lớn. Tên lửa tạo ra rung động và gia tốc mạnh, trong khi thiết bị phải chịu chân không, thay đổi nhiệt độ và bức xạ.

2ge1ee9xs-72i6nirfswegoegwkbjfpvzxe0aaifxzznvnhmoewffh8oaqxxv8kp5svtah5htyikv7wnrtsefs45jrrxpa7sxbeswapyylchbojvnh9rzxxclzg5dtck4n8lmnimpcas6hj2jesrmbxlrvijvoev3jjdjb6k80cnnl68wjcxz5wfkokpmhdl.jpg
Mô phỏng lượng tử nhiệt động lực học trong bộ xử lý quang tử lượng tử tích hợp.

Thực tế, hệ thống đã gặp sự cố ngay từ đầu. 6 bộ dò photon được lắp đặt nhưng chỉ còn 3 bộ hoạt động để phục vụ thí nghiệm.

Bức xạ cũng dần làm tăng nhiễu của các bộ dò, trong khi nguồn laser suy giảm theo thời gian. Điều đó khiến số lượng tín hiệu photon có thể sử dụng bị hạn chế.

Dù vậy, trong khoảng 8 tháng đầu tiên trên quỹ đạo, thiết bị vẫn tạo ra, thao tác và phát hiện được các cặp photon, đồng thời thực hiện nhiều cấu hình khác nhau của mạch quang.

Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả chứng minh một nguyên tắc quan trọng: những thành phần vốn rất nhạy cảm của máy tính lượng tử quang tử có thể được thu nhỏ và đóng gói đủ chắc chắn để hoạt động ngoài không gian.

Tuy nhiên, đây chưa phải một máy tính lượng tử có thể thay thế máy tính vệ tinh thông thường.Thí nghiệm mới chỉ xử lý hai photon trong một mạch 6 chế độ.

Mục tiêu tiếp theo mới là kết nối trực tiếp dữ liệu do cảm biến vệ tinh thu được với bộ xử lý lượng tử. Khi đó, thay vì truyền ảnh thô về Trái đất, vệ tinh có thể dùng bộ xử lý để thực hiện một phần phân tích ngay trên quỹ đạo.

Thí nghiệm của Đại học Vienna đã lần đầu tiên chứng minh rằng một nền tảng xử lý lượng tử quang tử có thể thực sự tạo ra và điều khiển ánh sáng lượng tử trong không gian.

Vệ tinh săn vệ tinh, Mỹ - Trung sẵn sàn cho cuộc đối đầu trên quỹ đạo? | Nhân Dân Online
Nature/PhysX
#Máy tính lượng tử quang tử #Vệ tinh quang tử #Xử lý dữ liệu không gian #Thí nghiệm quang tử ngoài không gian #Công nghệ lượng tử

Bài liên quan

Kho tri thức

Những hành tinh bay theo quỹ đạo kỳ quái còn hơn cả khoa học viễn tưởng

Vũ trụ không phải lúc nào cũng vận hành theo những quỹ đạo tròn trịa, ổn định như các hành tinh quen thuộc trong Hệ Mặt Trời.

Khi quan sát các ngoại hành tinh, các nhà thiên văn phát hiện một sự thật thú vị: quỹ đạo của hành tinh có thể kỳ dị hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Có hành tinh đi theo những đường elip kéo dài như quỹ đạo sao chổi, có hành tinh nghiêng gần như ngược hẳn với chuyển động quay của ngôi sao, thậm chí có những hệ mà các hành tinh cùng tồn tại trên những mặt phẳng quỹ đạo khác nhau.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Lần đầu tiên quan sát thấy bước nhảy lượng tử của âm thanh

Thiết bị được phát minh có thể quan sát trực tiếp việc chuyện trạng thái một đơn vị lượng tử của âm thanh có thể đưa công nghệ máy tính lượng tử tiến xa.

Khi gõ vào một chiếc chuông, tiếng vang nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nhưng ở thế giới lượng tử, năng lượng của một hệ dao động có thể tồn tại ở những mức rời rạc. Nó không giảm đều từ cao xuống thấp mà có thể chuyển đột ngột giữa các trạng thái, hiện tượng được gọi là “bước nhảy lượng tử” của âm thanh.

u0q5o4pjpxrjnns-cc6c4bzx48ty8wd9lrztko-ma1et1rvfe6yhivwdie7bqyz6s7kd-07-4ihtpfkqnx1cac1vmhclvgixewxbhsbhfm9hkl0tycw7e7ctxuvrs0a3lajhxrgz0ban8bwdu-mzt3ksbhxxnk-eljrsqglnag1qc5kxeofwyzius0x0fije.jpg
Ở cấp độ lượng tử, âm thanh cũng chuyển đột ngột giữa các trạng thái chứ không phải nhỏ dần đều hay cao xuống thấp, trầm sang bổng.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Máy tính lượng tử lần đầu chứng minh bài toán Olympic tồn tại 48 năm

Một hệ thống 121 qubit đã giải quyết hai thử thách hình học, trong đó có đề thi Olympic Toán quốc tế năm 1978, bằng chuỗi suy luận logic có thể kiểm chứng.

Máy tính lượng tử từ lâu được kỳ vọng có thể xử lý những phép tính vượt quá khả năng của các hệ thống thông thường. Giờ đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã thử giao cho công nghệ này một nhiệm vụ khác: đi từng bước để chứng minh một định lý hình học.

math-solutions-on-boardjpg.jpg
Thử nghiệm cho thấy phần cứng lượng tử có thể tham gia vào quá trình suy luận toán học theo từng bước.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới