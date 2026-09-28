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Kho tri thức

716 đĩa đá 12.000 năm tuổi: Bí mật ngoài hành tinh hay một cú lừa lịch sử?

Hàng trăm chiếc đĩa đá cổ được cho là ghi lại cuộc đổ bộ của người ngoài hành tinh từng gây chấn động giới khoa học, nhưng câu chuyện có thực sự tồn tại?

Thanh Bình (tổng hợp)

Vào cuối thập niên 1930, một đoàn khảo cổ được cho là đã phát hiện 716 đĩa đá trong các hang động ở vùng núi Bayan Har, khu vực giáp Thanh Hải và Tây Tạng, Trung Quốc. Những chiếc đĩa được mô tả có đường kính khoảng 30 cm, ở giữa có lỗ tròn và trên bề mặt là những rãnh xoắn kép chứa các ký hiệu bí ẩn.

Ảnh: searchcollection.asianart

Điều gây chấn động hơn là niên đại được gán cho chúng: khoảng 12.000 năm. Theo câu chuyện phổ biến, nhà khảo cổ “Chi Pu Tei” cùng các cộng sự đã nghiên cứu những chiếc đĩa trong nhiều năm. Sau đó, một học giả có tên Tsum Um Nui được cho là đã giải mã các ký hiệu và phát hiện chúng kể về một nhóm sinh vật ngoài hành tinh mang tên Dropa, bị rơi xuống Trái Đất từ thời tiền sử.

Từ đây, câu chuyện ngày càng trở nên hấp dẫn. Có nguồn còn kể rằng một số đĩa được đưa tới Liên Xô để phân tích, cho thấy hàm lượng cobalt bất thường và thậm chí có khả năng dẫn điện. Những chi tiết này khiến Dropa trở thành một trong những “bằng chứng” quen thuộc của thuyết người ngoài hành tinh thời cổ đại.

Ảnh: discoveryuk

Nhưng khi lần theo dấu vết khảo cổ, câu chuyện bắt đầu sụp đổ.

Các nhà nghiên cứu không tìm thấy hồ sơ đáng tin cậy về cuộc khai quật, những chiếc đĩa, nhà khảo cổ Chi Pu Tei hay học giả Tsum Um Nui. Không có bảo tàng hay viện nghiên cứu nào xác nhận đang lưu giữ một trong 716 hiện vật được mô tả. Câu chuyện dường như chỉ xuất hiện trong các ấn phẩm không chuyên vào khoảng đầu thập niên 1960, nhiều năm sau thời điểm cuộc khai quật được cho là đã diễn ra.

Ngay cả những bức ảnh thường được giới thiệu là ảnh đĩa Dropa cũng không giải quyết được vấn đề. Một số hình ảnh thực chất có thể liên quan đến loại đĩa đá hoặc ngọc hình tròn có lỗ ở giữa đã xuất hiện trong văn hóa Trung Hoa cổ đại.

Đáng chú ý hơn, câu chuyện về nhà thám hiểm Karyl Robin-Evans và bộ tộc Dropa trong cuốn "Các vị thần Mặt Trời lưu vong" (Sungods in Exile) năm 1978 sau này được xác định là một tác phẩm hư cấu. Những chi tiết tưởng như củng cố truyền thuyết vì thế lại trở thành bằng chứng cho quá trình huyền thoại được bổ sung qua nhiều năm.

Vậy những chiếc đĩa Dropa có phải bí ẩn thật sự? Cho đến nay, không có bằng chứng khảo cổ đáng tin cậy cho thấy chúng tồn tại như câu chuyện mô tả. Bí ẩn thú vị nhất có lẽ không phải là “người ngoài hành tinh đã đến Trái Đất hay chưa”, mà là làm thế nào một câu chuyện xuất hiện trên những tạp chí ít được biết đến lại có thể biến thành một “di tích cổ đại” nổi tiếng toàn thế giới.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Chiếc đĩa đá Dropa #Khảo cổ Trung Quốc #Người ngoài hành tinh cổ đại #Truyền thuyết bí ẩn #Huyền thoại khảo cổ

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