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Kho tri thức

Bí ẩn thi hài Tân Truy và dấu tích rượu hơn 2.000 năm tuổi

Mộ Tân Truy tại Mã Vương Đôi (Hồ Nam, Trung Quốc) gây chấn động khi lưu giữ thi hài nữ gần nguyên vẹn cùng dấu tích rượu cổ hơn 2.000 năm tuổi.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Thi hài nữ đặc biệt trong lòng đất

Trong lịch sử khảo cổ Trung Quốc, Mã Vương Đôi nằm tại Hồ Nam (Trung Quốc) là một trong những phát hiện quan trọng giúp giới nghiên cứu hiểu sâu hơn về đời sống xã hội, văn hóa và kỹ thuật mai táng thời Tây Hán. Trong số các phát hiện tại đây, thi hài Tân Truy – phu nhân của hầu tước Đại – đặc biệt gây chú ý bởi tình trạng bảo tồn hiếm thấy sau hơn 2.000 năm.

Các chuyên gia khảo cổ kể lại rằng, khi ngôi mộ được khai quật, họ không chỉ phát hiện một thi hài phụ nữ được bảo quản đặc biệt mà còn tìm thấy chất lỏng còn sót lại trong một vật chứa. Điều khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn là chất lỏng này được cho là dấu tích của rượu cổ đã tồn tại trong lòng mộ suốt hơn hai thiên niên kỷ.

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Tân Truy là chủ nhân của mộ số 1 tại Mã Vương Đôi. Bà được xác định là vợ của Lợi Thương, hầu tước Đại – một nhân vật thuộc tầng lớp quý tộc địa phương dưới thời Tây Hán. Ảnh: @Sohu.

Một trong những chi tiết gây ấn tượng mạnh trong quá trình khai quật là mùi rượu được cho là phát ra từ không gian mộ. Sau khi kiểm tra, các nhà nghiên cứu xác định chất lỏng còn lại nằm trong một vật chứa bằng sơn mài thuộc khu mộ Tân Truy.

Việc chất lỏng vẫn tồn tại sau hơn 2.000 năm thoạt nghe có vẻ khó tin. Trong điều kiện thông thường, các hợp chất hữu cơ như rượu và thực phẩm rất dễ bị biến đổi dưới tác động của vi sinh vật, nhiệt độ, oxy và nước ngầm. Vì vậy, sự tồn tại của chất lỏng trong một môi trường mai táng đặc biệt kín trở thành một trong những điểm đáng chú ý.

Điều kiện bảo quản của vùng Mã Vương Đôi chính là yếu tố quan trọng giúp giải thích tại sao nhiều vật liệu hữu cơ có thể tồn tại lâu đến vậy. Ngôi mộ được xây dựng với cấu trúc nhiều lớp, sử dụng gỗ, đất và những vật liệu có khả năng tạo ra môi trường tương đối kín. Khi sự trao đổi với môi trường bên ngoài bị hạn chế, tốc độ phân hủy của một số vật liệu hữu cơ cũng có thể giảm đáng kể.

Từ một chiếc quan tài đến phát hiện khảo cổ đặc biệt

Tân Truy là chủ nhân của mộ số 1 tại Mã Vương Đôi. Bà được xác định là vợ của Lợi Thương, hầu tước Đại – một nhân vật thuộc tầng lớp quý tộc địa phương dưới thời Tây Hán.

Thi hài Tân Truy nổi tiếng vì tình trạng bảo quản bất thường. Khi được đưa ra khỏi quan tài, cơ thể vẫn giữ được nhiều đặc điểm giải phẫu rõ ràng, khác biệt hoàn toàn với tình trạng phân hủy thông thường của một thi hài có niên đại hơn hai thiên niên kỷ.

Phát hiện này lập tức thu hút sự quan tâm của giới khoa học. Các chuyên gia tiến hành nhiều nghiên cứu về xương, mô mềm, bệnh lý và tình trạng sức khỏe của người phụ nữ trước khi qua đời. Những dữ liệu thu được giúp các nhà nghiên cứu không chỉ tìm hiểu về cá nhân Tân Truy mà còn có thêm tư liệu về chế độ ăn uống, bệnh tật và đời sống của tầng lớp quý tộc thời Tây Hán.

Đáng chú ý, trong mộ còn có một số lượng rất lớn đồ tùy táng. Các vật phẩm được sắp xếp theo những khu vực khác nhau, bao gồm đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm, đồ sơn mài, hàng dệt, nhạc cụ và nhiều loại vật dụng phục vụ đời sống.

Điều này phản ánh một quan niệm phổ biến trong xã hội cổ đại: người chết vẫn cần được cung cấp những vật dụng tương ứng với cuộc sống ở thế giới bên kia. Đối với tầng lớp quý tộc, quy mô đồ tùy táng còn thể hiện địa vị và điều kiện kinh tế của chủ nhân.

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Thi hài Tân Truy nổi tiếng vì tình trạng bảo quản bất thường. Khi được đưa ra khỏi quan tài, cơ thể vẫn giữ được nhiều đặc điểm giải phẫu rõ ràng. Ảnh: @Sohu.

Các hiện vật trong mộ Tân Truy cho thấy đời sống vật chất của tầng lớp quý tộc thời Tây Hán rất phong phú. Đồ sơn mài có kỹ thuật chế tác tinh xảo, lụa được dệt với nhiều kiểu hoa văn, thực phẩm được đặt trong các vật chứa khác nhau, trong khi những vật dụng sinh hoạt phản ánh rõ nhu cầu của một gia đình quý tộc.

Đặc biệt, việc phát hiện thực phẩm và đồ dùng hàng ngày cho phép các nhà nghiên cứu tiếp cận đời sống cổ đại theo cách khác với việc chỉ nghiên cứu sử sách.

#thi hài #Tân Truy #rượu #Mã Vương Đôi #khảo cổ #rượu cổ

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