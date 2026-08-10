Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Phát hiện nghĩa trang La Mã khoảng 2.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ học khai quật được nghĩa trang cổ lớn nhất từng được phát hiện ở Gaza.

Thiên Đăng - (Theo SCMP)

Các công nhân Palestine ở Dải Gaza đã tìm thấy hàng chục ngôi mộ cổ, bao gồm hai quan tài bằng chì, trong một nghĩa trang thời La Mã – địa điểm có niên đại khoảng 2.000 năm mà các nhà khảo cổ mô tả là nghĩa trang cổ lớn nhất từng được phát hiện ở Gaza.

Các công nhân đã phát hiện ra địa điểm này trong quá trình xây dựng một khu nhà ở công cộng do Ai Cập tài trợ gần Jabaliya, ở phía Bắc Dải Gaza. Kể từ đó, các đội đã tiến hành khai quật địa điểm quy mô 2.700 mét vuông này với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp.

anh-chup-man-hinh-2026-06-23-081748.png
Các nhà khảo cổ học khai quật được nghĩa trang cổ lớn nhất từng được phát hiện ở Gaza. Ảnh: @SCMP.

Ban đầu, nhóm phát hiện 60 ngôi mộ tại địa điểm này, đánh dấu một phát hiện quan trọng, sau đó, con số đó đã tăng lên 135. Rene Elter, một nhà khảo cổ học người Pháp dẫn đầu cuộc khai quật cho biết, nhóm đã nghiên cứu hơn 100 ngôi mộ trong nghĩa trang cổ này.

“Hầu hết các ngôi mộ này đã được khai quật và đã tiết lộ một lượng lớn thông tin về các hiện vật văn hóa cũng như tình trạng sức khỏe của người dân, các bệnh tật mà người dân này có thể mắc phải cách đây khoảng 2.000 năm trước”, Rene Elter nói.

Mời quý độc giả xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.
#Nghĩa trang #La Mã #chôn cất #mai táng

Bài liên quan

Kho tri thức

Mộ cổ 5.000 tuổi ở Minya hé mở bí mật kiến ​​trúc kim tự tháp của Ai Cập

Các nhà khảo cổ mới khai quật 2 ngôi mộ hơn 5.000 tuổi tại tỉnh Minya, Ai Cập. Phát hiện này có thể giúp làm sáng tỏ nguồn gốc kiến ​​trúc kim tự tháp ở Ai Cập.

Hai ngôi mộ hơn 5.000 năm tuổi đã được các nhà khảo cổ phát hiện tại địa điểm Jabal Al-Tayr, tỉnh Minya, phía Nam thủ đô Cairo, Ai Cập. Đây được cho là những di tích thuộc Thời kỳ Sơ triều đại ở Ai Cập (3100 trước Công nguyên đến năm 2686 trước Công nguyên).

Cuộc khai quật, do Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập dẫn đầu, diễn ra tại bờ Đông sông Nile ở một khu vực từ lâu đã được công nhận là nghĩa địa quan trọng. Theo Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập, Sherif Fathy, phát hiện này cung cấp bằng chứng quý giá để lần theo quá trình phát triển của kiến trúc lăng mộ ở Ai Cập cổ đại qua các thời kỳ khác nhau đồng thời khẳng định vị thế của Jabal Al-Tayr là một nghĩa địa quan trọng được sử dụng liên tục trong hàng thiên niên kỷ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hóa thạch sinh vật giống cá sấu mới nở hé lộ bí mật không ngờ

Hóa thạch khoảng 300 triệu tuổi được khai quật ở khu vực gần thành phố Chicago (Mỹ) chứa những sinh vật kỳ dị - nhánh sau này tiến hóa thành loài người.

Những sinh vật giống cá sấu mới nở được bảo quản gần như nguyên vẹn trong các phiến đá trầm tích có niên đại khoảng 300 triệu năm tuổi tìm thấy ở Mazon Creek - mỏ hóa thạch nổi tiếng gần thành phố Chicago, Mỹ. Chúng là đại diện của các loài động vật có xương sống 4 chân sơ khai gọi là Tetrapods, bao gồm nhánh sau này sẽ tiến hóa thành loài người.

Theo nghiên cứu quốc tế mới được công bố trên tạp chí chuyên ngành Science, các chuyên gia cho biết những loài vật này gọi là embolomere. Chúng là nhóm động vật ăn thịt trên cạn thời kỳ đầu. Các sinh vật trông giống như sự kết hợp giữa cá sấu và lươn, thống trị các môi trường sống ở sông, hồ và đầm lầy từ 350 triệu đến 280 triệu năm trước, tức trong kỷ Than Đá và Nhị Điệp.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khai quật nghĩa địa ở Mông Cổ, phát hiện nhiều mộ cổ và kho báu tùy táng

Trong cuộc khai quật nghĩa địa Tamir ở Mông Cổ, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều mộ cổ cùng nhiều tùy táng giá trị giúp giải mã cuộc sống của người xưa.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Antiquity, các chuyên gia thông tin về những khám phá quan trọng tại nghĩa địa Tamir, bao gồm đời sống và các nghi lễ chôn cất truyền thống của người Xiongnu.

Nghĩa địa Tamir có niên đại từ khoảng năm 100 trước Công nguyên đến năm 100 sau Công nguyên. Những phát hiện khảo cổ tại đây mang đến cái nhìn thú vị về người Xiongnu ở phía Bắc và mối liên hệ với nhà Hán. Khu nghĩa địa cổ xưa này được chia thành 2 khu vực: phía Tây và phía Đông. Nghiên cứu mới tập trung vào khu vực phía Đông - nơi khai quật được một số ngôi mộ lớn của tầng lớp thượng lưu. Những ngôi mộ hoành tráng này bao gồm các hố chôn cất, vòng tròn đá, quan tài, đồ tùy táng quý giá, những món đồ nhập khẩu từ Trung Quốc, đồ gốm, đồ sắt và các bộ xương động vật.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới