Phát hiện nghĩa trang La Mã khoảng 2.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ học khai quật được nghĩa trang cổ lớn nhất từng được phát hiện ở Gaza.

Các công nhân Palestine ở Dải Gaza đã tìm thấy hàng chục ngôi mộ cổ, bao gồm hai quan tài bằng chì, trong một nghĩa trang thời La Mã – địa điểm có niên đại khoảng 2.000 năm mà các nhà khảo cổ mô tả là nghĩa trang cổ lớn nhất từng được phát hiện ở Gaza.

Các công nhân đã phát hiện ra địa điểm này trong quá trình xây dựng một khu nhà ở công cộng do Ai Cập tài trợ gần Jabaliya, ở phía Bắc Dải Gaza. Kể từ đó, các đội đã tiến hành khai quật địa điểm quy mô 2.700 mét vuông này với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp.

Các nhà khảo cổ học khai quật được nghĩa trang cổ lớn nhất từng được phát hiện ở Gaza. Ảnh: @SCMP.

Ban đầu, nhóm phát hiện 60 ngôi mộ tại địa điểm này, đánh dấu một phát hiện quan trọng, sau đó, con số đó đã tăng lên 135. Rene Elter, một nhà khảo cổ học người Pháp dẫn đầu cuộc khai quật cho biết, nhóm đã nghiên cứu hơn 100 ngôi mộ trong nghĩa trang cổ này.

“Hầu hết các ngôi mộ này đã được khai quật và đã tiết lộ một lượng lớn thông tin về các hiện vật văn hóa cũng như tình trạng sức khỏe của người dân, các bệnh tật mà người dân này có thể mắc phải cách đây khoảng 2.000 năm trước”, Rene Elter nói.