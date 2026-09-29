Dự đoán ngày mới 30/09/2026 cho 12 con giáp: Sửu thận trọng trong tiền bạc

3 con giáp may mắn được cho là có cơ hội đón lộc tự nhiên, tiền bạc hanh thông, công việc thuận lợi và vận may liên tiếp gõ cửa cuối tháng 9

Con giáp tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp 2026, người tuổi Thìn thường được biết đến với tính cách mạnh mẽ, tự tin và có ý chí vươn lên. Họ là những người có tham vọng, không ngại thử thách và thường chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân.