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Kho tri thức

Kho báu hơn 200 đồ ngọc trong nghĩa trang cổ 5.000 m2

Nghĩa trang cổ ở Sơn Tây khai quật thành công hơn 200 đồ ngọc và nhiều hiện vật giá trị, mở ra kiến thức mới về nền văn minh Trung Hoa cổ đại.

Thiên Đăng (Theo China.org)

Nhóm chuyên gia thuộc Viện Khảo cổ và Di vật Văn hóa tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã tiến hành cuộc khai quật quy mô tại một nghĩa trang Thời kỳ đồ đá mới. Nghĩa trang này thuộc nền văn hóa Miếu Để Câu II nằm ở phía Đông Bắc chùa Thanh Lương, ngôi chùa Phật giáo thời nhà Nguyên, tại huyện Nhuế Thành, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, với diện tích gần 5.000 m2.

Tại đây, nhóm chuyên gia đã khai quật được tổng cộng 262 ngôi mộ cổ, phát hiện hơn 200 đồ tùy táng bằng ngọc.

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Việc khai quật các ngôi mộ tại đây đã thu về một loạt hiện vật phong phú. Ảnh: @China.org.

Theo trưởng nhóm khảo cổ, ông Tiết Tân Minh, nhìn chung các ngôi mộ lớn có chiều rộng từ 1,3 đến 1,8m, chiều dài từ 2,3 đến 2,6m. Các ngôi mộ được sắp xếp theo trật tự ngay ngắn, những người được chôn cất ở đây dường như thuộc cùng một bộ tộc.

Các nhà khảo cổ cũng phát hiện hai nhóm mộ nhỏ hơn và có niên đại cổ hơn, rộng khoảng 0,5 đến 0,8m và dài khoảng chừng 2m.

Việc khai quật các ngôi mộ tại đây đã thu về một loạt hiện vật phong phú, bao gồm đồ trang sức bằng ngọc bích tinh xảo, rìu chiến, đĩa, nhẫn, trống cá sấu, hàm lợn và đồ gốm vẽ phức tạp.

Khu nghĩa trang này được hình thành trong một giai đoạn có nhiều biến động lớn ở Trung Nguyên, cái nôi của nền văn minh Trung Hoa, chỉ khu vực trung và hạ lưu sông Hoàng Hà. Trong thời kỳ đó, nhiều nền văn hóa khác nhau đã gặp gỡ và giao thoa tại đây. Những phát hiện tại khu nghĩa trang cổ này đã mang lại những kiến thức mới cho việc nghiên cứu nguồn gốc của nền văn minh Miếu Để Câu II của Trung Hoa.

Xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: VTV24.
#Khám phá #nghĩa trang #Thời Kỳ Đồ Đá Mới #tỉnh Sơn Tây #nghĩa trang cổ #đồ ngọc

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