Tứ Pháp là gì? Vì sao người Việt cổ lại thờ Mây, Mưa, Sấm, Chớp?

Trước khi hiểu được bầu trời bằng khí tượng học, con người từng nhìn mây, mưa, sấm, chớp như những quyền năng có thể quyết định số phận cả cộng đồng.

Nếu đi về vùng Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh, người ta sẽ bắt gặp một hệ thống tín ngưỡng đặc biệt đã tồn tại qua nhiều thế kỷ: Tứ Pháp – bốn vị thần gắn với bốn hiện tượng tự nhiên gồm Mây, Mưa, Sấm và Chớp. Đó là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện. Điều đặc biệt là bốn vị thần này không chỉ được thờ trong các đền miếu dân gian, mà lại hiện diện ngay trong không gian Phật giáo, bên cạnh hệ thống tượng Phật và các nghi lễ nhà chùa.

Tứ Pháp vì thế trở thành một trong những ví dụ tiêu biểu nhất cho khả năng dung hợp của tín ngưỡng Việt Nam: một lực lượng tự nhiên của thế giới cổ xưa có thể trở thành nữ thần, rồi lại được khoác lên mình danh xưng và biểu tượng của Phật giáo.

Tượng Pháp Vân ở chùa Dâu, Bắc Ninh. Ảnh: Quốc Lê.

Cả bốn vị Tứ Pháp đều mang hình tượng nữ

Tên gọi của bốn vị khá dễ hiểu. Pháp Vân là thần Mây, Pháp Vũ là thần Mưa, Pháp Lôi là thần Sấm và Pháp Điện là thần Chớp. Theo truyền thống vùng Dâu, Pháp Vân được thờ tại chùa Dâu, Pháp Vũ tại chùa Đậu, Pháp Lôi tại chùa Tướng và Pháp Điện tại chùa Dàn. Chùa Tổ, hay chùa Phúc Nghiêm, lại gắn với Man Nương – nhân vật được truyền thuyết xem là mẹ của Tứ Pháp.

Nhưng tại sao người Việt cổ lại cần đến những vị thần này?

Câu trả lời trước hết nằm ở nền kinh tế nông nghiệp. Với cư dân trồng lúa nước, thời tiết không đơn giản là một hiện tượng tự nhiên mà có thể quyết định sự sống còn của cả cộng đồng. Một mùa mưa thuận lợi có thể đem lại vụ mùa sung túc; một trận hạn kéo dài có thể khiến ruộng đồng khô nẻ; ngược lại, mưa quá lớn cũng có thể gây ngập úng và phá hỏng mùa màng.

Trong một xã hội chưa có khoa học khí tượng, con người không thể dự báo chính xác thời điểm mưa, lượng mưa hay sự biến đổi của thời tiết. Nhưng họ quan sát rất kỹ thiên nhiên. Mây xuất hiện trên bầu trời, tiếp đến là sấm và chớp, rồi mưa trút xuống. Bốn hiện tượng ấy vì thế dễ dàng được liên kết thành một chuỗi quyền năng của bầu trời. Từ đó, những lực lượng tự nhiên vô hình được nhân cách hóa thành những vị thần có thể cầu xin, tôn kính và thực hiện nghi lễ để mong được phù trợ. Nghiên cứu về Tứ Pháp cũng xem đây là một tín ngưỡng nổi bật của cư dân nông nghiệp, trong đó các hiện tượng tự nhiên trực tiếp liên quan đến sản xuất được nhân hóa thành các nữ thần.

Điều đáng chú ý là cả bốn vị Tứ Pháp đều mang hình tượng nữ. Đây không phải một chi tiết ngẫu nhiên. Trong nhiều tín ngưỡng nông nghiệp, đất đai, mùa màng, nước và khả năng sinh sôi thường được liên tưởng với hình tượng người mẹ. Mưa xuống làm đất đai màu mỡ, hạt giống nảy mầm và cây cối sinh trưởng; bởi vậy, những quyền năng đem lại sự sống dễ dàng được hình dung dưới dạng nữ thần. Tứ Pháp có thể được xem như một biểu hiện đặc biệt của lớp tín ngưỡng ấy.

Nhưng Tứ Pháp không chỉ đơn thuần là tín ngưỡng thờ thần thời tiết. Đằng sau hệ thống này còn có một câu chuyện huyền thoại nổi tiếng về Man Nương.

Theo truyền thuyết được ghi lại trong các văn bản cổ như Lĩnh Nam chích quái, Man Nương là một cô gái người Việt theo học đạo với nhà sư Khâu Đà La đến từ Thiên Trúc (Ấn Độ) . Một đêm, nhà sư bước qua người Man Nương. Cô mang thai, sau đó sinh hạ một bé gái. Sư lấy tay ấn đứa bé vào một gốc cây bên sông. Cây liền nuốt lấy đứa trẻ rồi biến mất. Sau đó, một trận lũ lớn cuốn gốc cây dâu trôi đến ngã ba sông Luy Lâu, vướng lại không trôi đi được. Dân làng ra sức kéo nhưng không tài nào lay chuyển. Man Nương đi qua, ném dải yếm vào gốc cây và bảo: "Nếu là con mẹ thì lên đi!". Gốc cây liền nổi lên và được kéo vào bờ. Thái thú Sĩ Nhiếp sai thợ xẻ gỗ làm tượng Phật. Khi xẻ đến thân cây, lưỡi rìu gãy giòn, bên trong tỏa ra hào quang. Người ta tạc thành 4 bức tượng Tứ pháp): Pháp Vân (mây), Pháp Vũ (mưa), Pháp Lôi (sấm), Pháp Điện (chớp) và đặt tên gốc cây là Thạch Quang Phật. Bốn bức tượng được đưa về ở bốn ngôi chùa vùng Dâu.

Cần lưu ý rằng đây là truyền thuyết tín ngưỡng chứ không phải một bản ghi chép lịch sử theo nghĩa hiện đại. Những chi tiết kỳ lạ trong câu chuyện không thể dùng như bằng chứng để xác nhận các sự kiện lịch sử. Nhưng chính câu chuyện lại rất có giá trị khi nghiên cứu cách người Việt hình dung về nguồn gốc của tín ngưỡng.

Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa

Trong huyền tích ấy, một tín ngưỡng bản địa dường như đã được đặt vào trong một câu chuyện Phật giáo. Man Nương, Khâu Đà La, cây thiêng, những pho tượng thần và các ngôi chùa cùng xuất hiện trong một thế giới biểu tượng duy nhất. Đây chính là điểm khiến Tứ Pháp trở nên đặc biệt: Phật giáo không nhất thiết xóa bỏ những tín ngưỡng tồn tại trước đó, mà có thể tiếp nhận và biến đổi chúng để phù hợp với đời sống tinh thần của cộng đồng địa phương. Các nghiên cứu hiện nay thường xem Tứ Pháp như một trường hợp điển hình của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa.

Trung tâm của hệ thống tín ngưỡng này là vùng Dâu – Luy Lâu, một khu vực có vị trí đặc biệt trong lịch sử Phật giáo ở Giao Châu. Chùa Dâu được xem là một trong những trung tâm Phật giáo cổ xưa của Việt Nam, đồng thời là nơi đặt tượng Pháp Vân – vị thần Mây – giữ vị trí trung tâm trong hệ thống Tứ Pháp. Chính sự hiện diện đồng thời của tượng Phật và tượng Tứ Pháp khiến chùa Dâu trở thành một minh chứng sinh động cho sự giao thoa giữa tôn giáo du nhập và tín ngưỡng bản địa.

Chùa Dâu ở Bắc Ninh. Ảnh: Quốc Lê.

Trong đời sống tín ngưỡng, Tứ Pháp còn gắn với những nghi lễ cầu mưa và cầu mùa. Lễ hội chùa Dâu vào ngày mồng 8 tháng Tư âm lịch từng có nghi thức rước các tượng Tứ Pháp, thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa và mùa màng tốt tươi. Những nghi lễ ấy cho thấy đối với cư dân nông nghiệp, việc thờ thần không chỉ nhằm giải thích thế giới mà còn là cách cộng đồng bày tỏ sự phụ thuộc của mình vào thiên nhiên.

Nhìn từ hôm nay, thật dễ xem việc thờ Mây, Mưa, Sấm, Chớp như một cách giải thích thế giới “thời tiền khoa học”. Nhưng cách nhìn ấy có phần quá đơn giản. Tứ Pháp còn phản ánh một nhận thức rất sâu sắc: con người không tồn tại tách biệt khỏi tự nhiên. Ruộng lúa, nguồn nước, bầu trời, mùa màng và đời sống cộng đồng tạo thành một hệ thống phụ thuộc lẫn nhau. Khi con người thần hóa mưa gió, họ cũng đang thừa nhận rằng có những sức mạnh lớn hơn mình và sự sống của mình phụ thuộc vào chúng.

Có lẽ vì vậy mà tục thờ Tứ Pháp vẫn tồn tại đến ngày nay dù con người ngày nay đã có radar thời tiết, vệ tinh khí tượng và những mô hình dự báo ngày càng chính xác. Những thiết bị ấy có thể cho chúng ta biết khi nào trời sẽ mưa, nhưng không hoàn toàn thay thế được câu hỏi mà tín ngưỡng cổ xưa từng đặt ra: con người nên sống như thế nào trước những sức mạnh của tự nhiên mà mình không thể hoàn toàn kiểm soát?

Tứ Pháp, theo nghĩa ấy, không chỉ là câu chuyện về bốn vị thần Mây, Mưa, Sấm, Chớp. Đó còn là câu chuyện về một cộng đồng nông nghiệp đã nhìn bầu trời, nhìn những cơn mưa và nhìn chính sự sống của mình – rồi biến những điều kỳ vĩ ấy thành thần linh để ghi nhớ, tôn kính và cầu mong sự sống được tiếp nối.

-------------------

Tài liệu tham khảo:

Lĩnh Nam chích quái / Trần Thế Pháp

Triết lý thế giới quan, nhân sinh quan của người Việt qua tín ngưỡng thờ Tứ Pháp / Trần Thị Hằng

Khám phá chùa Dâu – Hành trình về cội nguồn Phật giáo Việt Nam / Cổng thông tin du lịch Bắc Ninh