Xã hội

Thả 2 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Lầm Đồng) vừa phối hợp thả 2 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 15/8, thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp thả 2 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, ngày 10/8, gia đình ông Nguyễn Hữu Phơi (trú tại xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ đi lạc sau vườn nhà. Lúc này, cá thể khỉ có dấu hiệu kiệt sức, nằm im bất động, nên ông Phơi đã đưa vào nhà chăm sóc, đồng thời trình báo cho cơ quan chức năng.

Đến ngày 12/8, gia đình ông Phơi đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm liên xã Quảng Tín và Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên tiến hành thả cá thể khỉ mặt đỏ về rừng tự nhiên, đảm bảo an toàn và đúng quy định.

840b8f6d6020897ed031-4495-8487.jpg
Khỉ mặt đỏ thuộc nhóm IIB trong Danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm...

Khỉ mặt đỏ thuộc nhóm IIB trong Danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán loài này trái phép là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 7/8, tại tiểu khu 1605, thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, ngành chức năng và đơn vị chủ rừng cũng phối hợp thả một cá thể cu li nhỏ về với môi trường tự nhiên.

Cá thể cu li này được ông Trần Ngọc Khiêm (trú tại xã Quảng Tín) phát hiện trong vườn nhà và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Cu li còn gọi là con cù lần, khỉ gió, mắc cỡ, xấu hổ… bởi chúng có đặc điểm ban ngày cuộn tròn mình lại để ngủ, khi gặp ánh sáng lớn dùng hai bàn tay trước ôm đầu, che mặt, che mắt. Đây là loài thuộc bộ linh trưởng, nằm trong sách đỏ Việt Nam và là những loài động vật hoang dã được pháp luật Việt Nam bảo vệ ở mức cao nhất bởi chúng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Nhóm IB, Danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp).

