Tăng 5kg, phù toàn thân, thanh niên 21 tuổi suýt lọc máu oan

Theo người bệnh, khoảng hai tháng trước khi nhập viện, anh xuất hiện tình trạng phù toàn thân và tăng khoảng 5kg. Cho rằng đây chỉ là biểu hiện thông thường nên anh không đi khám. Đến khi tình trạng mệt mỏi ngày càng tăng, kèm buồn nôn kéo dài, người bệnh mới đến bệnh viện ở Hà Nội kiểm tra.

Tại đây, anh được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn 5 và được tư vấn chuẩn bị phẫu thuật tạo cầu nối động - tĩnh mạch (AVF) để phục vụ lọc máu chu kỳ.

Tuy nhiên, lo lắng về việc phải điều trị lâu dài tại cơ sở y tế cách xa nhà hàng trăm kilomet, người bệnh quyết định đến Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám lại.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nhận thấy tuổi đời còn rất trẻ và một số biểu hiện lâm sàng chưa hoàn toàn phù hợp với chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, các bác sĩ đã tiến hành đánh giá toàn diện chức năng thận, tình trạng dịch trong cơ thể và thực hiện thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu nhằm tìm nguyên nhân chính xác gây suy giảm chức năng thận.

Sau quá trình hội chẩn và theo dõi sát, các bác sĩ xác định người bệnh không mắc suy thận mạn giai đoạn cuối như chẩn đoán ban đầu mà bị suy thận cấp do hội chứng thận hư.

Đây là bệnh lý có thể khiến chức năng thận suy giảm nhanh, gây phù toàn thân, tăng cân nhanh, mệt mỏi và ảnh hưởng nhiều cơ quan nếu không được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, khác với suy thận mạn giai đoạn cuối, chức năng thận ở những trường hợp này vẫn có khả năng hồi phục nếu được chẩn đoán đúng và điều trị phù hợp.

Ngay sau đó, người bệnh được điều trị nội khoa tích cực theo phác đồ chuyên môn. Chỉ sau một thời gian ngắn, các chỉ số urê và creatinin trở về giới hạn bình thường, chức năng thận phục hồi gần như hoàn toàn. Các triệu chứng phù nề, mệt mỏi, buồn nôn cũng cải thiện rõ rệt.

Đặc biệt, người bệnh đã tránh được nguy cơ phải lọc máu chu kỳ kéo dài.

Theo BS Dương Thùy Linh (Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ), việc đánh giá chính xác nguyên nhân gây suy giảm chức năng thận có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh những can thiệp không cần thiết và mang lại cơ hội phục hồi tốt hơn cho người bệnh.

Các chuyên gia cũng lưu ý, không phải mọi trường hợp suy giảm chức năng thận đều đồng nghĩa với suy thận mạn không hồi phục. Việc phân biệt giữa suy thận cấp và suy thận mạn có ý nghĩa quyết định đối với chiến lược điều trị cũng như tiên lượng bệnh.

Những dấu hiệu cần đi khám thận sớm: Phù mặt, phù mí mắt hoặc phù chân; Tăng cân nhanh không rõ nguyên nhân; Tiểu ít, tiểu bất thường; Mệt mỏi kéo dài; Chán ăn, buồn nôn; Khó thở hoặc tức ngực khi vận động.

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và đánh giá chức năng thận kịp thời, tránh bỏ lỡ giai đoạn điều trị hiệu quả và hạn chế nguy cơ biến chứng nặng.

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