Người đàn ông 25 tuổi suy thận cấp sau một ngày quên uống nước

Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận nam bệnh nhân H.T. (25 tuổi, công nhân tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và co rút chân tay liên tục.

Theo người bệnh, trước đó một ngày anh làm việc liên tục ngoài trời nắng nóng nhưng gần như không uống nước vì quá tập trung vào công việc. Là người trẻ, không có bệnh nền, anh cho rằng cơ thể có thể “chịu nhiệt tốt”, cho tới khi xuất hiện tình trạng kiệt sức nghiêm trọng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine – thước đo đánh giá chức năng lọc của thận – tăng lên 400 µmol/L, cao gấp gần 4 lần mức bình thường. Đây là dấu hiệu điển hình của suy thận cấp, có nguy cơ phải lọc máu cấp cứu nếu diễn tiến nặng hơn.

Bệnh nhân suy thận cấp được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Tô Thị Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nếu tới viện muộn hơn, khi độc chất tích tụ quá nhiều trong máu, người bệnh có thể đã phải chỉ định lọc máu cấp cứu.

May mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực bằng bù dịch và theo dõi sát chức năng thận, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng co rút cơ, khó thở biến mất, chức năng thận hồi phục hoàn toàn và bệnh nhân đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ, khi hoạt động hoặc lao động nhiều giờ dưới nắng nóng, tuyến mồ hôi phải hoạt động liên tục để điều hòa thân nhiệt. Nếu lượng nước mất đi không được bù kịp thời, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng, khiến lượng máu nuôi thận suy giảm.

Tình trạng này kéo dài có thể gây tổn thương thận cấp tính. Ngoài ra, vận động quá sức trong điều kiện nhiệt độ cao còn làm tăng nguy cơ hủy cơ vân – tình trạng các tế bào cơ bị tổn thương và giải phóng độc chất vào máu. Các chất này có thể gây tắc nghẽn ống thận, làm chức năng thận suy giảm nhanh chóng.

Để hạn chế nguy cơ tổn thương thận trong điều kiện thời tiết cực đoan, các chuyên gia Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân thực hiện 3 nguyên tắc quan trọng:

- Uống nước chủ động, không đợi khát mới uống. Người làm việc ngoài trời nên bổ sung thêm nước điện giải hoặc nước khoáng để bù lượng muối khoáng mất qua mồ hôi.

- Hạn chế lao động nặng, vận động hoặc tập thể dục ngoài trời trong khung giờ nắng gắt từ 10h đến 16h.

- Khi cảm thấy cơ thể quá nóng hoặc mệt mỏi, cần nghỉ ngơi ngay tại nơi thoáng mát, hạ nhiệt cơ thể và bù nước kịp thời.

4 dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý những biểu hiện bất thường sau khi làm việc hoặc di chuyển lâu dưới trời nắng nóng: Lượng nước tiểu giảm rõ rệt hoặc nhiều giờ không đi tiểu. Nước tiểu sẫm màu, vàng đậm hoặc đỏ như nước trà đặc. Đau cơ dữ dội, chuột rút, co rút chân tay liên tục. Mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, lơ mơ hoặc giảm tỉnh táo. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mất nước nặng hoặc chức năng thận bắt đầu suy giảm. Nếu chậm xử trí, người bệnh có nguy cơ đối mặt với suy thận cấp, rối loạn điện giải, thậm chí đe dọa tính mạng.

