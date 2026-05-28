Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người đàn ông 25 tuổi suy thận cấp sau một ngày quên uống nước

Nắng nóng gay gắt vượt 40°C không chỉ say nắng hay kiệt sức do nhiệt, các bác sĩ cảnh báo tình trạng mất nước nghiêm trọng còn có thể gây tổn thương thận cấp.

Thúy Nga

Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận nam bệnh nhân H.T. (25 tuổi, công nhân tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và co rút chân tay liên tục.

Theo người bệnh, trước đó một ngày anh làm việc liên tục ngoài trời nắng nóng nhưng gần như không uống nước vì quá tập trung vào công việc. Là người trẻ, không có bệnh nền, anh cho rằng cơ thể có thể “chịu nhiệt tốt”, cho tới khi xuất hiện tình trạng kiệt sức nghiêm trọng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine – thước đo đánh giá chức năng lọc của thận – tăng lên 400 µmol/L, cao gấp gần 4 lần mức bình thường. Đây là dấu hiệu điển hình của suy thận cấp, có nguy cơ phải lọc máu cấp cứu nếu diễn tiến nặng hơn.

suy-than.jpg
Bệnh nhân suy thận cấp được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Tô Thị Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nếu tới viện muộn hơn, khi độc chất tích tụ quá nhiều trong máu, người bệnh có thể đã phải chỉ định lọc máu cấp cứu.

May mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực bằng bù dịch và theo dõi sát chức năng thận, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng co rút cơ, khó thở biến mất, chức năng thận hồi phục hoàn toàn và bệnh nhân đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ, khi hoạt động hoặc lao động nhiều giờ dưới nắng nóng, tuyến mồ hôi phải hoạt động liên tục để điều hòa thân nhiệt. Nếu lượng nước mất đi không được bù kịp thời, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng, khiến lượng máu nuôi thận suy giảm.

Tình trạng này kéo dài có thể gây tổn thương thận cấp tính. Ngoài ra, vận động quá sức trong điều kiện nhiệt độ cao còn làm tăng nguy cơ hủy cơ vân – tình trạng các tế bào cơ bị tổn thương và giải phóng độc chất vào máu. Các chất này có thể gây tắc nghẽn ống thận, làm chức năng thận suy giảm nhanh chóng.

suy-than-1.jpg

Để hạn chế nguy cơ tổn thương thận trong điều kiện thời tiết cực đoan, các chuyên gia Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân thực hiện 3 nguyên tắc quan trọng:

- Uống nước chủ động, không đợi khát mới uống. Người làm việc ngoài trời nên bổ sung thêm nước điện giải hoặc nước khoáng để bù lượng muối khoáng mất qua mồ hôi.

- Hạn chế lao động nặng, vận động hoặc tập thể dục ngoài trời trong khung giờ nắng gắt từ 10h đến 16h.

- Khi cảm thấy cơ thể quá nóng hoặc mệt mỏi, cần nghỉ ngơi ngay tại nơi thoáng mát, hạ nhiệt cơ thể và bù nước kịp thời.

4 dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý những biểu hiện bất thường sau khi làm việc hoặc di chuyển lâu dưới trời nắng nóng:

Lượng nước tiểu giảm rõ rệt hoặc nhiều giờ không đi tiểu.

Nước tiểu sẫm màu, vàng đậm hoặc đỏ như nước trà đặc.

Đau cơ dữ dội, chuột rút, co rút chân tay liên tục.

Mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, lơ mơ hoặc giảm tỉnh táo.

Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mất nước nặng hoặc chức năng thận bắt đầu suy giảm. Nếu chậm xử trí, người bệnh có nguy cơ đối mặt với suy thận cấp, rối loạn điện giải, thậm chí đe dọa tính mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nắng nóng 40 độ C, bật điều hòa sai cách dễ đột quỵ:

#Nguy cơ suy thận do mất nước #Tác động của nắng nóng đến sức khỏe #Dấu hiệu cảnh báo suy thận cấp #Nguyên tắc bảo vệ thận mùa hè #Nguy cơ vận động quá sức trong nắng

Bài liên quan

Sống Khỏe

Liên tiếp ca sốc nhiệt nặng  nguy kịch do làm việc ngoài trời giữa nắng gắt

Bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt có thể gây tổn thương não, tim, gan, thận và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Nắng nóng gay gắt kéo dài tại miền Bắc đang làm gia tăng số ca nhập viện do sốc nhiệt. Chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Bãi Cháy đã liên tiếp tiếp nhận và cấp cứu thành công hai trường hợp nguy kịch sau khi lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao.

Trường hợp đầu tiên là anh T.M.H. (45 tuổi, trú tại Phú Thọ), hiện làm công nhân tại Quảng Ninh. Người bệnh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng suy giảm ý thức sau khoảng 30 phút làm việc ngoài trời nắng nóng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Shipper 21 tuổi gặp nạn vì say nắng khi giao hàng giữa trưa

Bác sĩ cảnh báo say nắng, say nóng có thể gây mất kiểm soát tay lái, dẫn tới tai nạn giao thông nguy hiểm.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.Đ (21 tuổi, quê Hưng Yên), làm nghề giao hàng, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông khi đang giao hàng giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Theo bệnh sử, trưa 24/5/2026 – thời điểm Hà Nội bước vào đợt nắng nóng diện rộng, bệnh nhân di chuyển ngoài trời liên tục để giao hàng thì bất ngờ xuất hiện choáng váng, hoa mắt, chóng mặt. Do mất kiểm soát tay lái, anh Đ. đâm vào đuôi ô tô phía trước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới